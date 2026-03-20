El Martínez Valero y el Ciutat viven finales por la permanencia

El delantero del RCD Mallorca Vedat Muriqi. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Elche recibe este sábado al Mallorca en el Martínez Valero (14.00 horas), en la jornada 29 de LaLiga EA Sports, un duelo directo por la permanencia entre el conjunto que marca el descenso, los locales, y el que marca la permanencia, los visitantes, mientras que en el Ciutat de Valencia, el Levante, penúltimo, y el Real Oviedo (18.30 horas), colista, apurarán gran parte de sus opciones de salvación.

El Martínez Valero acogerá el primer partido de la jornada sabatina con un Elche - Mallorca clave por la permanencia. Los ilicitanos llegan a la cita por primera vez en la temporada en puestos de descenso, de los que saldrían si logran el triunfo ante los baleares, de los que les separan dos puntos, que tras la remontada de la pasada jornada ante el RCD Espanyol (2-1) salieron de los tres últimos puestos de la clasificación.

El Elche necesita reaccionar y sumar su primera victoria de 2026, año en el que acumula ocho derrotas y cuatro empates, datos que lo confirman como el peor equipo de Primera en este periodo de tiempo. Eso sí, ante su público tan sólo ha perdido dos partidos en todo el curso --Villarreal y FC Barcelona--, a lo que se suma que su rival, a domicilio, no gana desde la jornada 9, sumando sólo uno de los últimos 15 puntos en juego.

Además, los de Eder Sarabia, ratificado en el puesto durante la semana, intentarán dar la vuelta a un golaveraje que tienen perdido tras el 3-1 de la ida, y para ello, la buena noticia es que sólo tendrán la baja del lesionado Héctor Fort. Más problemas tendrá Martín Demichelis, al que, a la baja por lesión de Takuma Asano, se le suman la de los sancionados Johan Mojica y Jan Virgili, que cumplirá en Elche su segundo y último partido de sanción por la roja vista ante Osasuna.

Más urgencias aún habrá en el duelo del Ciutat de Valencia que enfrenta a Levante y Real Oviedo. Un partido que enfrenta al último y penúltimo de la tabla clasificatoria y que puede ser definitivo, sobre todo para los carbayones, que tras sumar cuatro de los últimos seis puntos, podrían volver a situarse a tres partidos de distancia de la permanencia.

Y es que, pese a la urgente situación clasificatoria, Levante y Real Oviedo han demostrado en las últimas semanas que están muy vivos. De hecho, los granotas han encadenado por primera vez desde el mes de enero tres partidos sin perder --una victoria y dos empates--, y de no ser por el gol de Pathé Ciss en minuto 94 en Vallecas, los de Luis Castro habrían sumado siete de los últimos nueve puntos en juego. En cuanto al enfrentamiento directo, el Levante se llevó la victoria (0-2) en la primera vuelta.

En lo deportivo, los granotas, que no podrán contar en defensa con el argentino Matías Moreno, sancionado, buscarán aprovechar el excelente momento de forma de Carlos Espí, que ha marcado cuatro goles en los tres últimos partidos. Por su parte, Guillermo Almada continua una semana más con las bajas de Lucas Ahijado, Thiago Borbas, Leander Dendoncker y Oviemuno Ejaira, todos por lesión.

Y con la mirada puesta hacia abajo, pero con la ilusión de poder engancharse a la lucha por Europa, Sevilla y Valencia disputarán uno de los clásicos del fútbol español en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Hispalenses y valencianos llegan al duelo separados sólo por un punto en la tabla clasificatoria, después de caer ante FC Barcelona (5-2) y Real Oviedo (1-0), respectivamente, en la pasada jornada.

Dos derrotas dolorosas que les han dejado a seis puntos, en el caso de los che, y cinco, en el de los sevillistas, de los puestos de descenso, distancia idéntica a la que tienen la octava plaza, que podría dar acceso a Conference League. Por ello, un triunfo esta jornada le auparía y metería de lleno en la pelea por Europa, mientras que caer derrotados haría volver a aparecer fantasmas del pasado. Un duelo entre dos equipos muy igualados que ya acabó en empate en Mestalla (1-1).

ESPANYOL, GETAFE, OSASUNA Y GIRONA PUGNAN POR EUROPA

En los otros dos encuentros de la jornada sabatina, Espanyol y Getafe, en el RCDE Estadium, y Osasuna y Girona, en El Sadar, buscarán tomar ventaja a un rival directo en la lucha por jugar competición europea la próxima temporada. Una pugna que comienza la jornada con los cuatro equipos separados por únicamente tres puntos en la clasificación --Espanyol (37), Getafe (35), Osasuna (35) y Girona (35)--.

Los dos primeros en entrar en juego serán Espanyol y Getafe. Los catalanes buscarán ante su público el ansiado primer triunfo de 2026, donde acumulan siete derrotas y cuatro empates, que no le han impedido seguir situados en el Top 8. Por su parte, el Getafe, que está firmando resultados notables desde el mes de febrero --cuatro victorias, un empate y dos derrotas-- quiere tres puntos con los que adelantaría a su rival en la clasificación y prácticamente sellaría la permanencia.

En El Sadar, el Girona intentará dar continuidad al triunfo conseguido en la pasada jornada ante el Athletic Club en Montilivi (3-0), a costa de un Osasuna que por primera vez en 2026 encadena tres jornadas sin ganar. Además, tras el triunfo gironí en la ida (1-0), el partido también decidirá el enfrentamiento particular entre dos equipos que actualmente están igualados a 34 puntos en la tabla.

PARTIDOS DE LA JORNADA 29 DE LALIGA EA SPORTS

Sábado 21.

Elche - Mallorca. Alberola Rojas (C.C-manchego) 14.00.

Espanyol - Getafe. Díaz de Mera Escuderos (C.C-manchego) 16.15.

Levante - Real Oviedo. Gil Manzano (C.Extremeño) 18.30.

Osasuna - Girona. Guzmán Mansilla (C.Andaluz) 18.30.

Sevilla - Valencia. García Verdura (C.Catalán) 21.00.