Matarazzo: "Cuanto más juguemos al fútbol, más oportunidades tendremos contra el Real Madrid"

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, aseguró este viernes que para tener "más oportunidades" ante el Real Madrid, equipo al que se enfrentan este sábado en la jornada 24 de LaLiga EA Sports, sus pupilos han de jugar "más al fútbol" en el Santiago Bernabéu, un estadio que "tiene la capacidad de hacerte sentir pequeño".

"Es mi primera vez en el Santiago Bernabéu y estoy emocionado. He hablado con mis amigos y jugadores y hablan de cuánto impresiona el estadio y cómo tiene la capacidad de hacerte sentir pequeño", valoró el estadounidense en la rueda de prensa previa a su visita al Santiago Bernabéu.

En ese sentido, la Real Sociedad llega tras ganar por la mínima en la ida de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre al Athletic Club (0-1). "En San Mamés jugamos un fútbol valiente. Aunque no me gusta decir la palabra, jugamos con 'cojones'. Así que cuanto más juguemos al fútbol, más oportunidades tendremos contra el Real Madrid", indicó.

"El fútbol para mí ha sido el deporte más importante. Siempre me he fijado en el fútbol europeo. Es un privilegio y un honor estar viviendo este sueño. Preparar un partido contra el Madrid contra la estructura queda clara. Pero tiene que ver con la precisión y la concentración. No puede haber ningún espacio o error. Ellos tiene jugadores muy rápidos y con calidad. Cuando tengamos opción, tendremos que afinar y finalizar la jugada. Vamos a necesitar estar muy centrados", afirmó.

El equipo donostiarra llega al encuentro liguero "bien", aunque en la sesión de este jueves "estaban los jugadores muy cansados". "Hoy tenemos buenas sensaciones. Por sorpresa, los jugadores que jugaron el otro día frente al Athletic Club están perfectos. Las piernas están suficientemente bien para jugar mañana. Claramente necesito seis jugadores que puedan aguantar los noventa minutos. Esperamos un partido intenso mentalmente. Si te relajas un poco, te castigan", señaló.

"Hemos recuperado jugadores y tenemos muchas opciones. Guedes ha sido muy importante para nosotros y veremos si está preparado para el once inicial. Es un partido muy difícil. Es posible que estén centrados en Liga. Para ellos es muy importante el partido de mañana. Sabemos de sus puntos fuertes e iremos allí a poner todo lo que tenemos para llevarnos la victoria", añadió.

Y es que Matarazzo es "consciente del riesgo de lesiones". "Solamente jugará un jugador si estoy seguro que no hay riesgo. Hay algunos jugadores que llevan meses fuera y que consiguen minutos a través del entrenamiento. Algunos jugadores lesionados necesitan tiempo. Con el tiempo y la conexión que consiguen con el equipo, van creciendo poco a poco. El entrenamiento es una cosa pero el ritmo a nivel de juego en el partido es otra cosa", incidió.

"Veo muchas opciones. Solamente puedo repetir que nadie esperaba que Pablo (Marín) jugara como extremo izquierdo el otro día o Sergio (Gómez) como extremo derecho. Tenemos a jugadores como Karrikaburu que después de un par de conversaciones está mostrando más presencia en el campo. Tenemos opciones de jugar sin un '9' para tener profundidad. Es posible que cambiemos la estrategia en ataque. En este momento solo son opciones que de momento no tengo que presentar al equipo todavía", admitió.

Finalmente, restó importancia a la racha de su conjunto de nueve partidos sin perder. "Estamos centrados en el partido de mañana y no en el de ayer. Lo que llevamos con nosotros es la confianza y el conocimiento de la calidad que tenemos en nuestro equipo. Los resultados ya no cuentan. Mañana jugamos para conseguir el mejor resultado posible. El objetivo es ganar mañana", zanjó.