Matheus Fernandes: "Siempre me inspiré en Busquets"

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista brasileño Matheus Fernandes, uno de los refuerzos del FC Barcelona para la próxima campaña, tiene claro que quiere "dejar la mejor impresión posible" en el club catalán, donde juega su "ídolo" y rival de posición Sergio Busquets, el futbolista en el que se ha inspirado.

"Quiero conquistar títulos importantes. Mi sueño siempre ha sido jugar en el Barça y ahora que tengo esta oportunidad tengo que dejar la mejor impresión posible, y si se puede, terminar mi carrera aquí", deseó Matheus en una entrevista a los medios oficiales del club.

El futbolista dejó claro que siempre tuvo "la ambición" de vestir de blaugrana y de jugar "al lado de grandes jugadores" que le han "inspirado" cuando era un niño "para poder seguir su camino". "Cuando me enteré que el Barça estaba interesado en mí fue muy gratificante por saber que estaba trabajando y lo estaba haciendo bien, porque si hay un gran club interesado es porque estás haciendo un buen trabajo", indicó.

Y hablando de "ídolos", confesó su predilección por Sergio Busquets. "Siempre me he fijado en muchos jugadores, pero el primero de todos fue Busquets, siempre me inspiré en él. Me hace muy feliz saber que me comparan con un gran jugador, y personalmente mi ídolo, y no sé si seré capaz de hacer lo que hace él con la camiseta del Barcelona, pero espero tener una buena trayectoria, hacer el máximo posible y contribuir mucho en el Barcelona", subrayó.

"No logro ni imaginarlo", replicó preguntado sobre compartir vestuario con Leo Messi. "La sensación de estar a su lado para mí siempre ha sido un sueño y lo estoy pudiendo cumplir. Me hace feliz, quiero estar ya al lado de ellos, estoy ansioso por estar al lado de ellos en el vestuario", añadió.

Matheus se calificó como "un jugador alto, rápido y con una buena velocidad". "Robo mucho también el balón, tengo una buena presión de juego, y soy técnico, creo que eso me ayudará bastante en mi adaptación", explicó.

Además, cree que el estilo blaugrana le ayudará "mucho" porque a los jugadores brasileños les gusta tener "el balón en los pies". "El Barcelona también lo hace todo con el balón y es algo fundamental, que tiene mucha importancia también. Además trabajo en el día a día, tratando de evolucionar cada vez más y dar siempre lo mejor para poder ayudar al Barcelona", puntualizó.

Finalmente, el mediocentro se refirió a su debut en LaLiga Santander con el Valladolid, club al que le cedió el conjunto catalán tras su fichaje. "No me esperaba jugar contra el Atlético, pero estaba muy concentrado, sabía lo que tenía que hacer. Fui el mejor del encuentro y fui feliz por eso, porque al final evoluciono cada vez más, y voy a seguir trabajando firme para ser cada vez mejor", recalcó, feliz también de jugar en LaLiga Santander, "la que tiene el mejor fútbol del mundo".