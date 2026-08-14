Mbappé elogia a Mourinho: "Sabe cómo ganar y eso es positivo para nosotros"

Archivo - Kylian Mbappé y José Mourinho, durante un partido. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés Kylian Mbappé ha elogiado a su entrenador en el Real Madrid, José Mourinho, subrayando que el portugués sabe "cómo ganar" y cómo aconsejar la dirección para conseguirlo, y además ha dicho que tener en el banquillo a alguien como él es "positivo" para los jugadores.

"Hemos hablado mucho durante el Mundial. Llegué hace varios días y pienso que es muy positivo tener un entrenador así, que sabe cómo ganar y que sabe dar la dirección de cómo ir a ganar. Pienso que cada jugador está encantado de tener un entrenador que sabe hacia dónde va y que eso es positivo para nosotros", opinó Mbappé sobre Mourinho en una entrevista publicada este viernes en Realmadrid TV.

Y es que el francés se incorporó esta semana al equipo tras sus vacaciones después del Mundial, un regreso que siempre lo considerará bueno por volver a jugar al fútbol. "Estoy muy feliz de volver y tener las primeras sensaciones con el equipo, el nuevo 'staff', todos los compañeros y con la gente aquí en Valdebebas", afirmó al respecto.

"Intento dar el máximo porque ahora es el momento en el que podemos trabajar más. Después, cuando empiezan los partidos, hay que gestionar más la carga, por eso ahora es el momento de ir a tope y de tener buenas sensaciones para estar listo para el primer partido de LaLiga EA Sports", aseguró el Mbappé.

De cara a esta temporada 2026-27, Mbappé se mostró ambicioso por "volver a ganar títulos", después de dos años en blanco. "Es lo que queremos y es lo que va a pasar porque siento que el equipo tiene ganas y vamos a estar concentrados durante todo el año para dar muchas alegrías a todos los madridistas. No hay nada más importante que ganar títulos con el equipo, sentir y dar alegrías a la afición", declaró.

"Fue un día muy especial. El primer partido con tu nuevo equipo siempre es especial y, cuando el equipo es el Real Madrid, siempre tiene una cosa más mágica. Además, fue en una final en la que todo se dio muy bien con un gol, un título, tenía una sonrisa", recordó su debut como merengue en la Supercopa de Europa de 2024 contra la Atalanta.

Asimismo, Mbappé valoró positivamente el año de "mucho cambio" en el que salió de Francia por primera vez. "Me gusta mucho el club, jugar en la Liga española y vivir en España. También conozco un mejor la ciudad y sentirse bien en la ciudad donde se vive es importante. Ahora es el momento de dar un paso adelante y de ganar títulos", aseguró.

"Jugar en el Real Madrid era un sueño y todavía es un sueño estar aquí cada día y tener esta oportunidad. Soy un chico que sabe disfrutar del presente y sé la suerte que tengo de estar aquí, pero ahora hay que ganar. Tú puedes estar en cualquier sitio, pero sobre todo en el Real Madrid tienes que ganar títulos y por eso estoy aquí. Como he dicho, vamos a ganar títulos este año", zanjó Mbappé.