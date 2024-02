Melanie Serrano vuelve al fútbol profesional con su fichaje por el Levante Las Planas

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Melanie Serrano, leyenda del FC Barcelona Femení y que llevaba retirada desde mayo de 2022, confirmó este viernes su regreso al deporte profesional con 34 años gracias a su fichaje por el FC Levante Las Planas.

"Sobre todo, estoy muy contenta de poder volver a competir en Primera División. Dar las gracias al Levante por esta oportunidad que me ha brindado, estoy muy ilusionada, muy contenta, con ganas de ayudar al equipo y agradecida al presidente y al 'staff' por confiar en mí", declaró Serrano a los medios oficiales de su nuevo club.

"Este tiempo fuera de los terrenos de juego se ha hecho difícil y al final yo creo que el Levante Las Planas y yo vamos a hacer algo muy importante en esta segunda vuelta. Intentaré ayudar al equipo al máximo y estoy convencida de que haremos una muy buena segunda ronda", añadió.

A pesar de su adiós al Barça en mayo de 2022, la lateral izquierdo seguía activa por su implicación en el proyecto del exjugador culé Gerard Piqué. "Sí que es cierto que no he estado parada, he estado en una competición diferente en la Queens League", remarcó.

"Pero el ritmo de Primera División al final creo que lo iré cogiendo con el juego, con el equipo, poco a poco ir intentando buscar mi mejor versión y aportar al equipo todo lo que sea", comentó Serrano, que en el Barça estuvo 18 temporadas.

Por otra parte, la fubolista sevillana elogió la mejoría del fútbol nacional. "Poco a poco se están dando más pasos para que sea más profesional, no solo uno o dos clubes, sino más clubes importantes en España y creo que eso se está mostrando en el juego", aseguró.

"Cada vez los equipos son más competitivos, las jugadoras son más completas, es más difícil ganar y al final todo evoluciona y entonces ayuda a que sea mejor", opinó Serrano, que como culé ganó siete Ligas, una Liga de Campeones, siete Copas de la Reina y dos Supercopas de España.

"Estoy asimilando todavía que estoy aquí, que estoy en el verde con las chicas, volviendo un poco a la realidad, lo que había dejado parado un tiempo y la verdad es que todavía no me da tiempo pensar en ese partido", afirmó finalmente sobre un futuro duelo contra el Barça.