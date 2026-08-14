Mendizorroza abre la Liga contra el Getafe y el Pizjuán recibe al Rayo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La temporada 2026/2027 de LaLiga EA Sports, la Primera División del fútbol español, empieza este sábado con dos partidos de la jornada inaugural en sesión de tarde: Deportivo Alavés - Getafe CF, a las 19.30, y Sevilla FC - Rayo Vallecano, a las 21.30.

Mendizorroza será el escenario del inicio de una Liga que espera sea más tranquila que la pasada, donde se jugaron la permanencia en un agónico desenlace, aunque triunfal de la mano de Quique Sánchez Flores. El técnico madrileño llegó a Vitoria con la inesperada salida del 'Chacho' Coudet y cumplió con el objetivo vital.

Con las incorporaciones de Mikel Rodríguez, Miguel Rodríguez y Nicolás Valentini, aunque este último no podrá estar disponible al estar sancionado, además de Ville Koski, que ya formó parte de la plantilla la pasada temporada en calidad de cedido, el Alavés confía en plasmar con resultados su aguerrida manera de competir.

La primera prueba será otro equipo experto en vender cara su piel. El Getafe, séptimo en una espectacular pasada campaña en su segunda vuelta, ha tenido la mala noticia de la lesión de Christantus Uche, en una puesta a punto en la que se ha medido a equipos de alto nivel, sobre todo pensando en Europa.

Y es que los de José Bordalás, con fichajes importantes como los de Johan Mojica y Enes Ünal, se medirán al Partizán de Belgrado en el 'playoff' para disputar la Conference League, y volver a competición continental seis años después. La ida de esta eliminatoria definitiva se jugará en el Coliseum el jueves 20 de agosto y la vuelta se disputará en Belgrado el próximo 27 de agosto.

Por otro lado, en la primera noche de verano de la Liga, el Ramón Sánchez-Pizjuán será el escenario de un Sevilla-Rayo, dos equipos con bastante dudas a despejar. El equipo andaluz arrastra las del pasado curso, donde coqueteó con el descenso, con un lienzo en blanco que depende de Luis García Plaza convertir en obra de arte, trabajo intenso el que llevó a cabo este verano.

La inversión hasta el momento se traduce en siete fichajes, aunque con poco nombre más allá de los conocidos Jon Guridi y Juan Iglesias, y el técnico madrileño parece que espera más y mejor, también de Isaac Romero, Peque o Lucien Agoumé, después de incluir a un amplio elenco de canteranos en su primera convocatoria.

Mientras, el Rayo vivió unas vacaciones y regreso agitados, con poco movimiento en el mercado, al menos en llegadas ya que las salidas de Nobel Mendy y Pep Chavarría han dejado una buena pila de millones. Con todo, el club ha sido incapaz de solucionar los problemas del Estadio de Vallecas, condenados a lo que apunta un exilio inevitable cuando les toque jugar de local.

En lo deportivo, el conjunto madrileño tiene el reto de mantener el nivel que impuso Iñigo Pérez y la disputa de la final de la Conference, con un Beñat San José que vivirá su primera experiencia en un banquillo de Primera. Tras cuatro derrotas en cinco partidos amistosos, el técnico vasco tiene la baja de Luis Felipe y espera reforzarse sobre todo en el lateral izquierdo.