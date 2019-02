Publicado 02/02/2019 20:44:10 CET

Messi saca un punto al nuevo Valencia El Barça da vida a los perseguidores pese al doblete del argentino

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona se tuvo que conformar con un empate (2-2) ante el Valencia CF en la jornada 22 de LaLiga Santander celebrada en el Camp Nou este sábado, después de verse 0-2 abajo y gracias a un doblete de Leo Messi en un gran despliegue de ambos equipos, antes de afrontar las semifinales de Copa del Rey la próxima semana.

El buen momento liguero de los dos equipos dejó un intercambio atractivo, con el Barça sufriendo por un arranque frío y un once de rotaciones. El Valencia castigó a la contra y Messi salvó los muebles, aunque terminó dosificando sus carreras después de ser atendido por molestias en la zona del isquiotibial derecho.

El cuadro azulgrana suma 50 puntos en el liderato, después de ocho victorias seguidas y ahora un empate, un desliz a aprovechar por Atlético (a 6), Real Madrid (11) y Sevilla (14) este domingo. El Valencia, con dos victorias y un empate, sigue mirando a Europa. Ambos venían de remontadas coperas, en una euforia que sacaron sobre el césped, y ahora el Clásico contra el Madrid y el Betis les esperan miércoles y jueves, con el campeón de Copa pendiente de Messi.

El cuadro 'che' aprovechó un centro del campo poco habitual en los culé, y una defensa también novedosa en especial con Vermaelen y Sergi Roberto en el flanco izquierdo local. La confianza ascendente las últimas semanas de los de Marcelino creció más si cabe con una gran puesta en escena en el Camp Nou, con ocasiones claras.

Parejo tuvo la primera que obligó a Ter Stegen y en la misma Cheryshev estrelló el rechace al palo. El Barça ni asomó, blando e impreciso y lento en el pase. Así resultaba imposible a los de Valverde encontrar huecos en un Valencia bien replegado, mientras que los de Marcelino sí encontraban regalos en el tibio juego local. Incluso Messi no había entrado en el partido y un robo al argentino de Parejo terminó en el 0-1 de Gameiro.

La contra la lanzó a la perfección Rodrigo y el francés no perdonó. La posesión azulgrana encerró por momentos a su rival, pero siguió sin generar ocasiones. La más clara fue el rebote de un centro de Coutinho que tuvo que salvar Neto. El partido terminó de torcerse para el líder en medio de una escena de batalla, con Piqué sangrando por una brecha y Gameiro con un tremendo chichón.

EL BARÇA REACCIONA CON MESSI

Algo más de desconexión para la defensa local y un penalti tonto de Sergi Roberto sobre Wass. Parejo no perdonó y el 0-2, contra un equipo experto en la contra, en un medio experimental en el que solo parecía destacar Aleñá, sin fluidez y una defensa descuidada ponían al Barça muy contra las cuerdas. Lo malo para el Valencia era la hora que aún tenían por delante en el Camp Nou. De hecho, el Barcelona achicó agua antes del descanso.

La reacción obligada en los azulgrana la inicio Semedo forzando un penalti de Lato, que convirtió Messi, y Sergi Roberto mandó un balón al palo. Tras el paso por los vestuarios, Valverde recuperó la banda izquierda con Alba y Messi terminó de confirmar su predisposición a liarla forzando el paradón de Neto en el primer minuto. Al otro lado, Parejo recogió el guante.

Un duelo de capitanes, con el madrileño provocando otra vez la salida visitante, pero Rodrigo perdonó las dos que tuvo. Tras 15 minutos en la cueva, falló el Valencia, algo que no hizo Messi, con su doblete de rosca imposible para Neto (2-2) en su gol 21 en liga. Algo más de 20 minutos, que sin embargo se le hicieron casi más largos al Barça por las dudas físicas de su capitán.

El argentino fue atendido en la banda por unas molestias que no parecían mucha cosa, pero lo cierto es que Messi no volvió a lanzar una carrera. Luis Suárez no tuvo su día, Coutinho fue discreto de nuevo y sin el líder del líder el Barça casi dio por bueno el empate, al igual que un Valencia nuevo, que confirma estar de vuelta para luchar por los objetivos europeos de la tabla.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 2 - VALENCIA CF, 2. (1-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo (Alba, min.46), Piqué, Vermaelen, Sergi Roberto; Arturo Vidal, Rakitic, Aleñá (Arthur, min.66); Messi, Suárez y Coutinho (Malcom, min.84).

VALENCIA CF: Neto; Piccini, Garay, Paulista, Lato; Wass, Coquelin (Kondogbia, min.72), Parejo, Cheryshev; Gameiro (Ferran Torres, min.40) y Rodrigo (Mina, min.79).

--GOLES:

0 - 1, min.24, Gameiro.

0 - 2, min.32, Parejo (penalti).

1 - 2, min.39, Messi (penalti).

2 - 2, min.64, Messi.

--ÁRBITRO: Undiano Mallenco (C. Navarro). Amonestó a Sergi Roberto (min.32), Rakitic (min.47) y Alba (min.90) por parte del Barça.

--ESTADIO: Camp Nou, 76.789 espectadores.