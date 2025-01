Míchel: "Presa debería meterse más en Vallecas y saber lo que piensa su gente"

Miguel Angel "Michel" Sanchez, head coach of Girona FC, looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Girona FC at Estadio de Vallecas on January 26, 2025, in Madrid, Spain.

Miguel Angel "Michel" Sanchez, head coach of Girona FC, looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Girona FC at Estadio de Vallecas on January 26, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Girona FC, Míchel, comentó este martes que el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, debería "meterse más en Vallecas" y conocer más a la gente del barrio y aficionados del club porque, a su juicio, no entiende el "'vallecano'", siguiendo así con la polémica surgida tras la derrota del Girona en Vallecas en un partido en el que, en el tramo final y según el técnico vallecano del Girona, no se pudo jugar al fútbol.

"Lo dije en catalán, lo dije en castellano y lo puedo decir en vallecano. Pero puede que el vallecano sí que no lo entienda, porque lleva muchos años ahí y no tiene ese sentimiento de pertenencia. Debería meterse más en Vallecas y saber lo que piensa la gente de Vallecas", comentó Míchel en rueda de prensa previa al choque de 'Champions' contra el Arsenal.

Unas declaraciones en respuesta directa a la reacción de Martín Presa tras las críticas de Míchel después del partido en Vallecas. "¿Lo ha dicho en catalán o en español? Míchel puede decir misa. Augusto no ha hecho nada, lo que ha hecho son tres paradas increíbles. El que ha perdido tiempo es el portero del Girona hasta el minuto 77. Me parece increíble lo de Míchel", comentó entonces el dirigente 'rayista'.

"Llevo desde los 13 años en el Rayo Vallecano, nací en Vallecas. Sé muy bien lo que significa vestir esa camiseta y me han enseñado a saber perder y a saber ganar. O sea, no lo pongo como excusa. Los 10 minutos que se vivieron al final, para mí, no me gustó. Yo no digo que se pueda hacer o no se pueda hacer, pero las acciones de Batalla no me gustaron nada", repitió este martes Míchel.

"Hay veces que él (Martín Presa), cuando yo era entrenador del Rayo, me dijo que yo no sabía parar los partidos ni jugar los últimos minutos. Eso me lo dijo a mí personalmente, por eso lo dije. Y como sé que Íñigo no lo hace con gusto, porque no se lo dice a sus jugadores, pues dije que venía de arriba", se defendió el técnico 'gironí', quien tras la derrota apuntó a Martín Presa como culpable de la pérdida de tiempo del Rayo, que terminó llevándose el partido.

"Yo sí que he escuchado al presidente, a mí mismo, decirme que no sé jugar los partidos. De hecho, el Barça me remonta un 2-1 a favor y me mete 2-3 en las últimas acciones con pique de delantero. Y me echa la culpa a mí por no matar el partido. Pero bueno, es mi forma de ver el fútbol, no pasa nada. Él tiene la suya y yo lo que quiero es que al Rayo le vaya bien, porque me siento un 'rayista' más", se sinceró Míchel.