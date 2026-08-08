El ministro de Cultura alemán pide la renuncia de Infantino

Wolfram Weimer - Georg Wendt/dpa

DÜSSELDORF (ALEMANIA), 8 (DPA/EP)

El ministro de Cultura de Alemania, Wolfram Weimer, se convirtió este sábado en el primer miembro del Gobierno germano en pedir la renuncia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Infantino ha dañado gravemente al fútbol mundial con su plan de vender los derechos del Mundial", declaró Weimer a la agencia dpa. "Ha perdido la confianza de la comunidad futbolística europea y no debería presentarse a la reelección el próximo año", añadió.

Infantino ha estado en el centro de las críticas desde que reveló la semana pasada planes por valor de miles de millones de dólares para vender los derechos del Mundial a inversionistas privados. Tras fuertes protestas, incluida la amenaza de la UEFA de boicotear el Mundial, el presidente de la FIFA retiró la propuesta.

Otras federaciones y confederaciones también rechazaron los planes. El presidente de la Federación de Fútbol de Jordania, el príncipe Ali Bin Al Hussein, aseveró el martes que habían sido chantajeados cuando la FIFA les indicó que solo recibirían el dinero que se les debía si votaban por Infantino en las elecciones del próximo año.

A pesar de la inmensa presión, Infantino no tiene intención de renunciar. "El fútbol es un bien cultural para todos, no una mercancía para la especulación de unos pocos", argumentó Weimer.

"No es una mercancía barata, sino más bien un bien valioso, un bien público y cultural democrático basado en la apertura, la participación, el respeto y la equidad. La participación de todos es parte de la integridad del fútbol, no las ganancias de unos pocos. Los precios de las entradas y el coste de las camisetas ya son demasiado altos", añadió.

Weimer hizo un llamado a la Federación Alemana de Fútbol (DFB) para que muestre "resistencia activa" contra Infantino. "Con sus 24.000 clubes y ocho millones de miembros, la DFB es la federación deportiva más grande del mundo (por número de miembros individuales registrados). Su voz tiene peso", sostuvo.