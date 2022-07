Miquel Bestard renuncia a la presidencia de la FFIB pero podría permanecer como vicepresidente de la RFEF

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), Miquel Bestard, ha renunciado a su cargo como presidente del organismo, que ocupa desde 2004, tras 19 años de trayectoria y cuatro mandatos y medio, aunque podría conservar su puesto como vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras la petición de su presidente, Luis Rubiales.

Durante la Asamblea General Ordinaria de la FFIB celebrada este sábado en el Palacio de Congresos, Bestard anunció su decisión. "Entré en la FFIB en 1987, fui seleccionador y campeón de España, presidente del Comité de Entrenadores durante ocho años, pero ahora ha llegado el momento de dejarlo. A mis casi 80 años, las fuerzas van menguando, debo centrarme en mi familia y en mi salud", señaló.

El mandatario balear aseguró que deja "una federación moderna y saneada" y que toca "dar paso a nuevas generaciones", además de afirmar que Pep Sansó ostentará el cargo de presidente hasta que expire el mandato, en 2024.

Además, hizo una férrea defensa de Rubiales tras la publicación de sus audios privados. "Te lo he dicho en privado y lo digo en público, siento la campaña sucia que estás padeciendo. Lo importante es encontrar al delincuente que roba los datos íntimos que intentan atacar el trabajo bien hecho", apuntó.

Por su parte, Rubiales agradeció el "trabajo, lealtad y cariño" de Bestard. "Bestard ha sido y será el mejor presidente que haya podido tener la FFIB. No te voy a dejar que te vayas de la vicepresidencia de la RFEF. Quiero que sigas a mi lado, porque me has ayudado mucho", manifestó.

"Ha sido un honor que nos acompañaras por Europa con la selección, siempre con esa templanza, dejando en muy alto nivel al fútbol español. Eres una persona de la que aprendo a diario, transmites aplomo, credibilidad, cariño y siempre con una sonrisa. Miquel, eres un dirigente único, sincero, leal, pero sobre todo, eres mi amigo y te quiero mucho", añadió Rubiales, que posteriormente entregó a Bestard la Medalla de Oro de la RFEF por su trayectoria.

Tras la Asamblea, el máximo mandatario de la RFEF aseguró que intentará que Bestard siga en su cargo en la española. "Va a seguir estando en la RFEF, lo quiero cerca y espero convencerlo (...) Tenemos una relación bonita que durará muchos años porque he aprendido de él y me ha demostrado su cariño sincero. Todos dicen que Miquel es mi favorito. Lo quiero mucho y eso no va a cambiar", expresó.

En este sentido, Bestard reconoció que valorará la petición de Rubiales. "El presidente Rubiales quiere que siga de vicepresidente, he dimitido pero hablaremos, porque en la RFEF estoy muy tranquilo con Luis; me tiene como a un padre, me trata muy bien y tenemos una gran relación, me escucha mucho. Hacemos un buen equipo", confesó.