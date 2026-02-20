Misa Rodríguez vuelve a una selección rejuvenecida y sin Paredes ni Hermoso

La guardameta del Real Madrid Misa Rodríguez - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

LAS ROZAS (MADRID), 20 (EUROPA PRESS)

La guardameta Misa Rodríguez, una gran cantidad de nuevas caras jóvenes y las ausencias de veteranas como Irene Paredes y Jenni Hermoso son las grandes novedades en la lista de 25 convocadas de la seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, para el inicio de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil del año 2027 ante Islandia y Ucrania.

La portera madridista no iba convocada con la actual campeona del mundo desde los pasados Juegos Olímpicos de París de 2024 y entra en una posición donde es baja la titular Cata Coll (FC Barcelona) y donde también retorna Enith Salon (Servette), que formó parte de la selección campeona del mundo en 2023.

Pero además, las ausencias de veteranas como la capitana Irene Paredes, Jenni Hermoso, Esther González o Cristina Martín-Prieto, se contrarrestan con la aparición de nuevas jóvenes como las defensas Martina Fernández (Everton), Aiara Aguirrezabala (Real Sociedad) y Sandra Villafañe (Madrid CFF) o la delantera Ornella Vignola (Everton).

España, que cerró el año 2025 conquistando por segunda vez el título de la Liga de Naciones, abrirá su actividad en este 2026 el martes 3 de marzo ante Islandia, a la que recibirá a las 19.00 horas en el Estadio Skyfi Castalia de Castellón de la Plana, mientras que cuatro días después, el sábado 7, visitará a Ucrania (20.00) en la localidad turca de Antalya.

--LISTA DE CONVOCADAS.

-Porteras: Adriana Nanclares (Athletic Club), Misa Rodríguez (Real Madrid) y Enith Salon (Servette)).

-Defensas: Ona Batlle (FC Barcelona), Martina Fernández (Everton), Jana Fernández y Lucía Corrales (London City), Olga Carmona (PSG), María Méndez (Real Madrid), Aiara Aguirrezabala (Real Sociedad), Laia Codina (Arsenal) y Sandra Villafañe (Madrid CFF).

-Centrocampistas: Patri Guijarro, Alexia Putellas, Clara Serrajordi, y Vicky López (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal) y Fiamma Benítez (Atlético de Madrid).

-Delanteras: Claudia Pina y Salma Paralluelo (FC Barcelona), Eva Navarro y Athenea del Castillo (Real Madrid), Edna Imade (Bayern), Inma Gabarro y Ornella Vignola (Everton).