Monchi: "Reguilón siempre será una opción para el Sevilla"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi', aseguró este jueves que no se han "olvidado" de Sergio Reguilón, jugador que estuvo cedido la temporada pasada por el Real Madrid y que "siempre será una opción" para el conjunto andaluz, que tampoco ha recibido ofertas por Diego Carlos.

"Sergio Reguilón siempre será una opción para el Sevilla. Ha dado un gran rendimiento y conoce cómo funcionamos sin necesitar adaptación. Muchos equipos valoran su incorporación, pero el Sevilla no se ha olvidado de él", admitió Monchi durante la presentación de Ivan Rakitic.

El directivo también fue preguntado por el central brasileño Diego Carlos y dejó claro que "no hay ninguna oferta que haya llegado al Sevilla" y que "si todo va normal empezará a entrenar con el resto de los compañeros y a pensar en la Supercopa, que es una cita muy importante".

Sobre el argentino Marcos Acuña, Monchi aclaró que "no hay nada en la mesa del Sevilla" sobre el posible fichaje de un jugador al que la dirección deportiva "ha seguido durante muchos años". "Pero hoy en día no es la única alternativa ni algo inminente. Tenemos varios nombres encima de la mesa y no queremos precipitarnos. Haremos las cosas cuando estemos convencidos tanto a nivel económico como deportivo", zanjó.

Finalmente, tampoco ve necesario reforzar el puesto de delantero. "Ojalá todas las posiciones las tuviésemos tan bien cubiertas. El Sevilla trabaja siempre pensando que en cualquier momento puede necesitar cubrir algo y trabajamos con ello, pero no miramos hoy en día con la necesidad de tener que traer a alguien ahí", advirtió el directivo en declaraciones recogidas por la web sevillista.

Por otro lado, Monchi dio las gracias al dirección del club "por la confianza puesta en sacar adelante" la operación de vuelta de Rakitic "que no era fácil". "Yo aquí he intentado hacer de nexo y un porcentaje muy alto es del club, por darme confianza, y de Ivan", confesó.

"El jugador ha accedido a condiciones económicas muy distintas y ha intentado convencer al Barcelona para salir como ha salido. Ha sido una negociación difícil, que ha durado, con momentos de más y menos luz, pero que con la voluntad de todos ha llegado a buen fin", celebró