Montse Tomé inicia la formación de la RFEF a mujeres entrenadoras en Arabia Saudí

MADRID, 9 Ene.

La seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, ha iniciado este martes en Yeda la formación a mujeres entrenadoras de Arabia Saudí, una de las acciones dentro de la iniciativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) 'Footbal is the way' -'El fútbol es el camino'- con motivo de la Supercopa de España en el país asiático.

La preparadora de la selección campeona del mundo ha considerado fundamental poder apoyar en la formación de las nuevas entrenadoras con un modelo referente, como es el de las selecciones españolas. A su juicio, compartir experiencias enriquece y ha querido en primera persona detallar la importancia de poder transmitir a las jugadoras lo que se siente como entrenadora.

"El fútbol te transmite grandes valores. Es bueno que aquí en Arabia haya una liga femenina desde hace un año y que la absoluta esté presente. Estas entrenadoras tienen referentes y se siente la responsabilidad de ser el ejemplo como selección en el que muchas personas se miran", señaló.

Por su parte, las entrenadoras mostraron su interés por la selección española. Es el caso de Teif Ibrahim, que actualmente se encuentra en pleno proceso formativo y que ha incidido en que el fútbol femenino "es algo muy grande y ahora están cambiando muchas cosas en Arabia".

Miembros de su cuerpo técnico y del departamento de formación también han apoyado en esta primera cita con mujeres futbolistas. La siguiente será en Riad, el viernes 12 de enero, donde además, contarán con la charla motivacional de la campeona olímpica Thais Hernández.

Previamente, el jueves, en la segunda semifinal, mujeres que representan al fútbol en este país protagonizarán el llamado Palco 0 del fútbol femenino, organizado también por el Departamento de Igualdad, Responsabilidad Social y Sostenibilidad, para visibilizar este avance y el cambio social que representa.