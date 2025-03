Montse Tomé: "Que la selección juegue en Vigo es la prueba de la apuesta de la RFEF por la ciudad"

"Sería una alegría que España pudiese organizar el Mundial femenino de 2035"

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, espera que la polémica suscitada por la exclusión de Vigo como sede del Mundial 2030 no empañe la "fiesta" que espera el martes 8 de abril para el partido de Liga de Naciones femenina entre España y Portugal en Abanca Balaídos, y cree que el hecho de que la selección juegue ahí es "una prueba del cariño y de la apuesta" del organismo federativo por la ciudad.

"Lo que me consta, y como también lo ha transmitido nuestro presidente Louzán, es que se está trabajando para que haya cuantas más sedes españolas en el Mundial 2030. Yo creo que la selección española el día 8 pueda estar en Vigo es una prueba del sentimiento, del cariño, de la apuesta y de las ganas que la Federación tiene por estar aquí y por que la gente de Pontevedra, Vigo y Galicia pueda disfrutar de este equipo. Ojalá se llene Balaídos", señaló en rueda de prensa.

Además, espera que toda esta polémica no repercuta en el ambiente que se viva en Balaídos. "Espero que no, el fútbol está por encima de muchas cosas, de todo. Tenemos que disfrutar realmente de nuestro deporte. Me gustaría que sea una fiesta. Mi cabeza está en pensar cómo poder ganar a Portugal; tenemos Portugal doble, una selección que llevamos analizando mucho tiempo, venimos de dos partidos contra Bélgica e Inglaterra donde el equipo ha estado bien, con cosas a mejorar, como siempre, y eso se lo vamos a trasladar a las futbolistas desde el lunes", subrayó.

Por otra parte, la preparadora asturiana también valoró la posibilidad de que la RFEF presente una candidatura junto a Portugal y Marruecos para organizar el Mundial femenino de fútbol de 2035, tal y como comentó el presidente Rafael Louzán este viernes. "Es una noticia que me ha llegado ahora. Sería una gran alegría que España pudiera estar dentro de las opciones para poder traer el Mundial de fútbol femenino aquí, a nuestro país", manifestó.

"He podido estar en el Mundial de 2019 de Francia, y a partir de ahí en España se empezó a hablar mucho más de la selección. He podido disfrutar de la victoria en Nueva Zelanda. A partir de ahí, hemos conseguido tener un impulso mayor de nuestro fútbol en España, de tener los referentes que tenemos. Si conseguimos organizar aquí un Mundial, imagínate todo lo que conseguiríamos de visualización, de niñas, mujeres que quieran jugar al fútbol... Creo que tiene que ser todo positivo", concluyó.