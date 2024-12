Montse Tomé: "Vamos a por 2025 con fuerza"

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, ha asegurado que este martes, en la victoria en el amistoso ante Francia (2-4), han reforzado "con goles" el "juego" que les ha caracterizado en los últimos tiempos, y cree que afrontarán el próximo año, en el que encaran la Eurocopa y la Liga de Naciones, "con fuerza".

"Hemos reforzado el juego que ya veníamos haciendo con goles. En el partido de Corea del otro día los conseguimos, en este hemos dominado bastantes registros del juego. Sabíamos que Francia nos podía salir con una defensa de tres, planteamos esa presión para que no hiciera muchos golpeos, pero la clave estaba en tener el balón. De hecho, cuando hemos perdido un poco la posición en la primera parte, nos hemos desajustado algo y sabemos que Francia tiene jugadoras muy rápidas que nos puede hacer daño, así que contenta porque el equipo ha hecho un gran trabajo", señaló en declaraciones a TVE.

Sobre el final de la primera mitad, reconoció que hubo "algún desajuste defensivo". "Sabíamos que queríamos presionar arriba y saltar con las laterales, pero esto si en algún momento llegábamos tarde nos iba a generar hundirnos un poco. Y ahí apareció un poco una sensación de no tener el dominio, empezar a querer tenerlo pero perderlo pronto... Sabíamos que iban a ir muy rápido a nuestro campo y ahí yo creo que acumulamos unos 10 minutos de desajuste", manifestó.

"Jugamos contra una grandísima selección, Francia tiene potencial, sabemos a lo que juega y en algún momento pues eso iba a pasar. Teníamos que aguantar el enviste, lo aguantamos. Igual pudimos entrar mejor en la segunda parte, pero ya nos pudimos rehacer con dos goles más", prosiguió la preparadora asturiana.

Por otra parte, explicó la titularidad de Adriana Nanclares y la suplencia de Cata Coll. "Adri sabemos que en reinicio nos puede ayudar mucho, es una jugadora que tiene una salida de balón muy limpia. Nosotros, tanto con Adri, con Cata como con Esther -Sullastres-, utilizamos a la guardameta para generar superioridades y Adri lo encontró muy bien. Se ha mantenido segura, debutó el pasado partido y en este le hemos dado continuidad. Cata arrastra unas molestias y eso le ha impedido poder estar, no queríamos forzar", apuntó.

En otro orden de cosas, Tomé hizo balance del año. "Hoy, en la charla, les decíamos a las jugadoras que 2024 había sido un año bueno para la selección; conseguimos ganar una Nation League, conseguimos clasificarnos para unos Juegos Olímpicos, quedamos cuartas en los Juegos Olímpicos... Con la ambición que tiene este equipo sentimos que queríamos más", confesó.

"Hemos recuperado a jugadoras que hacía tiempo que no venían a la selección, se han adaptado de manera genial; hemos hecho debutar a futbolistas: Martín-Prieto, Maca, jugadoras que no habían estado aquí; y también hemos conseguido subir a jugadoras sub-23 como Maite, a la que le damos 20 minutos y ya parece que es una futbolista que lleva tiempo con nosotros. El objetivo para ellas es estar en la Eurocopa, hacerse con una silla para esa Eurocopa. Tenemos un potencial muy grande y ahora tienen que rendir en su equipo para estar al máximo nivel con nosotros", analizó.

Por último, a nivel personal, se mostró "contenta". "Ha sido un año con un poco de todo, he estado muy arropada con mi gente, he estado muy segura en lo que quería. Me encanta el fútbol, me encanta la profesión, he intentado aprender de todas las situaciones; hubo alguna que otra con más dificultad, pero lo he intentado afrontar con naturalidad, empaparme de lo que tienen estas futbolistas, que es una energía y un talento increíbles. Estamos rodeados de los mejores, tenemos un cuerpo técnico que rema y que suma, y vamos a por 2025 con fuerza", concluyó.