Morata: "Daría lo que fuera por ganar la Eurocopa"

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delantero y capitán de la selección española, Álvaro Morata, confesó este lunes que daría "lo que fuera por ganar la Eurocopa" este verano, incluso aseguró que no le gustaría "ser el segundo o primer máximo goleador histórico sin haber ganado ningún título importante" con España, consciente de que "nunca se sabe" si puede ser el último gran torneo con 'la Roja'.

"Estoy con muchísima motivación, muchísima ilusión. Estos primeros días siempre son de adaptación. Pero ya meternos en la cabeza que nunca se sabe cuándo va a ser tu último torneo con la selección. No por edad, no por calidad, sino porque en la vida uno no sabe lo que puede pasar. A lo mejor, por edad, para algunos es nuestra última Eurocopa y tenemos la opción de hacer historia y vamos a pelear a muerte hasta que no haya más posibilidades", defendió en el 'Media Day' en Las Rozas.

El delantero afirmó que España puede competir a "cualquier selección" del torneo, porque están "formando más un equipo en vez de una selección". "Tenemos mucha gente joven, incluso menores de edad, pero también tenemos la trayectoria de Carvajal, de Jesús Navas, Rodri, Fabián también tiene que coger peso, Mikel Merino también aporta muchas cosas", enumeró.

"Daría lo que fuera por ganar la Eurocopa. Hay selecciones que son brutales, pero tenemos que construir un equipo mejor que ellos, no una selección, no individualidades, pero un equipo en el que lo demos todo por el de al lado", expresó el capitán.

Además, recordó que "nadie creía" en el equipo entonces dirigido por Luis Enrique Martínez en la Eurocopa disputada en 2021, cuando perdieron en los penaltis en las 'semis' ante Italia. "Ni nuestras familias creían en nosotros. A muchos se nos quedó dentro qué hubiera pasado si ya hubiéramos jugado una final de Eurocopa contra Inglaterra", lamentó.

Ahora, Morata ya está "bien mental y físicamente" para el torneo en Alemania, aunque ha pasado "un par de meses complicados" por su sequía goleadora. "Estoy seguro de que no solo los delanteros vamos a meter goles, tenemos muchos jugadores que pueden meter goles", comentó.

"Me da igual, como si no tuviera que meter un gol más y ser campeón de Europa. Está claro que es bonito verte ahí, pero no me gustaría ser el segundo, tercero o primer máximo goleador sin haber ganado ningún título importante con la selección", manifestó.

Además, para el delantero "es fácil cambiar el chip" cuando llega a la selección, donde "todos" se juntan para representar a España. "Todos los que estamos aquí daríamos lo que fuera por ser campeones de Europa y no hay mucha transición. No es muy complicado. Una vez que te metes aquí ya solo está el trabajar, tenemos la oportunidad de hacer historia", reiteró.

"Creo que los últimos partidos no he jugado ninguno en más de 45 minutos. También he tenido la oportunidad de prepararme físicamente muy bien para este torneo. Tenemos todavía unos días más y, como he dicho antes, deseamos que lleguen todos con los brazos abiertos. Faltan los del Madrid, falta Laporte y una vez que ya estemos todos, pues a tope", afirmó.

Por otro lado, Morata no rehuyó la opción de ir a los Juegos con la selección entrenada por Santi Denia. "Ni siquiera le he hablado. Tengo muy buena relación con Santi y creo que él tiene que hacer una lista, si me necesitara, yo encantado, pero también necesito tiempo para estar con mis hijos, con mi familia. Tendría que hablar con él y también ver cómo va la Eurocopa y también si mi club da permiso", explicó.

Finalmente, pidió la renovación de Luis de la Fuente, que teóricamente acaba contrato el 30 de junio, en plena disputa de la EURO. "Él está tranquilo, nos transmite tranquilidad y espero que lo hagan lo antes posible porque nos va a venir bien a todos para estar tranquilos. Todo lo que sean polémicas queremos evitarlas porque vamos a necesitar a la gente, lo notamos mucho", advirtió.