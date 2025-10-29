Muere un aficionado del RB Leipzig en un partido de la Copa alemana

Fallece un aficionado del RB Leipzig en un partido de la Copa alemana. - Robert Michael/dpa

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El RB Leipzig confirmó este martes el fallecimiento de un aficionado suyo en el hospital tras haber sufrido una urgencia médica accediendo al LEAG Energie Stadion para ver el partido frente al Energie Cottbus en la ronda 2 de la DFB-Pokal (Copa de Alemania), saldado con un 1-4.

"Trágicamente, se produjo una emergencia médica al entrar al estadio sin intervención externa. Acabamos de recibir la triste noticia del fallecimiento en el hospital del aficionado del RB Leipzig en cuestión", indicó el propio club durante su narración 'online' del encuentro.

"Por este motivo y por respeto a la familia, reduciremos al mínimo la cobertura en directo desde Cottbus. En este momento, el fútbol pasa a un segundo plano", continuó el mensaje del Leipzig en su narración.

"Les pedimos su comprensión. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y nuestro más sentido pésame a la familia", concluyó el breve mensaje del Leipzig durante su cobertura 'online'.