Musiala: "Ahora tengo más responsabilidad, ese era mi objetivo"

HERZOGENAURACH (ALEMANIA), 11 Jun. (dpa/EP) -

El centrocampista del Bayern de Múnich y la selección alemana Jamal Musiala destacó este martes su evolución de cara a la Eurocopa 2024, convencido de que "ya no" es "un jugador joven normal" y tiene "más responsabilidad", que era su "objetivo", porque ha dado "muchos pasos importantes".

"Ya no soy el jugador joven normal. Han pasado muchas cosas en estos tres años. No tuve muchos minutos en la Eurocopa de 2021. Pero sólo estar allí fue un gran honor", afirmó el jugador en declaraciones a dpa recogidas por Europa Press.

Con sólo 21 años, Musiala disputará su tercer gran torneo con Alemania. En su debut en la última Eurocopa de 2021 acababa de cumplir 18 años, y ahora ya se ha convertido en una pieza fundamental en el once del seleccionador germano, Julian Nagelsmann. "Ahora juego mucho más. Ahora soy un habitual. Creo que ya he dado muchos pasos importantes y he mejorado todo mi juego", defendió.

En su primer Mundial, en 2022, Musiala jugó todos los partidos de la fase de grupos en Catar como titular, a las órdenes del entonces seleccionador Hansi Flick. "Ahora tengo más responsabilidad, que es lo que quería. Ése era mi objetivo. Eso también significa un poco más de presión. Pero eso viene con ser el jugador que quiero ser", dijo el jugador, que ha convertido dos goles en 29 partidos con la Absoluta.