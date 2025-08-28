Nerea Ortiz vaticina "grandes noches en San Mamés de nuevo" por la Champions League

Archivo - A supporter of Athletic Club shows a flag during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and RCD Espanyol at San Mames on October 19, 2024, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Athletic Club, Nerea Ortiz, ha vaticinado "grandes noches en San Mamés de nuevo" durante la fase de liga en la Liga de Campeones 2025/26, cuyo sorteo ha emparejado a los bilbaínos con Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Arsenal FC, Atalanta BC, Sporting de Lisboa, Slavia de Praga, Qarabag FK y Newcastle United.

Lo primero que destacó fue esa cita en Dortmund contra el Borussia. "Pues mira, nos ha tocado. Yo creo que es una gran salida, tienen un campazo y yo creo que la afición lo va a agradecer. Así que volvemos a retornar a Europa, con grandes partidos en San Mamés también, como hemos podido ver", dijo Ortiz este jueves desde el Foro Grimaldi de Mónaco.

"El PSG en casa, el campeón; el Arsenal, el Sporting de Portugal, luego nos libramos de un viaje largo también, el del Qarabag. Así que competitivo, cómo, no porque la Champions siempre es muy compleja; pero con grandes noches en San Mamés de nuevo", auguró la vicepresidenta 'leona'.

"Esperaremos el sábado para conocer las fechas exactas. Y después ya nos conocéis, viajamos allá por donde va el Athletic. Así que espero que podamos clasificarnos entre esos 24 primeros para poder seguir adelante, incluso entre los ocho primeros a poder ser", afirmó en su entrevista con Movistar Plus+.

Por último, esquivó dar detalles sobre el posible fichaje del central Aymeric Laporte. "Ya escuchasteis también a Valverde en la última rueda de prensa si Valverde no sabe nada, aquí la vicepresidenta tampoco sabe nada. Así que tendremos que esperar hasta el final", concluyó Ortiz.