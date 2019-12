Oblak: "Debemos ganarnos los octavos en el campo, solo depende de nosotros"

Publicado 10/12/2019 21:09:56 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El guardameta del Atlético de Madrid Jan Oblak consideró que deben ganarse "en el campo" la clasificación a octavos de final de la Liga de Campeones en el partido de este miércoles ante el Lokomotiv de Moscú (21.00 horas), correspondiente a la última jornada de la fase de grupos, donde solo depende de ellos la victoria, sin fijarse en lo que ocurra en el duelo entre el Bayer Leverkusen y la Juventus.

"Debemos ganarnos los octavos de final en el campo. Yo no tengo ninguna duda de que mañana vamos a entrar como se debe entrar, con máxima intensidad y con ganas de ganar el partido. Nunca es culpa solo del entrenador ni del jugador; somos todos juntos, cuando ganamos y cuando perdemos. Es difícil juntarnos más de lo que estamos. No vamos a buscar el culpable, sino la felicidad de la gente", aclaró el portero en rueda de prensa.

El esloveno afirmó que la visita del conjunto ruso al Wanda Metropolitano es un "partido importante", en el que se juegan la clasificación y podría ser una "trampa" si no entran como tienen que entrar. "No tenemos miedo. Hace dos años, cuando no nos clasificamos, no dependía de nosotros, pero este año sí. Somos conscientes que hay que ganar el partido de mañana. Si ganamos los tres puntos, da igual lo que hagan los demás", subrayó.

A pesar del mal momento que vive el cuadro rojiblanco en especial de cara a gol, el portero del conjunto colchonero recalcó la "importancia" de todos los jugadores y del cuerpo técnico en cada partido, donde siempre quieren "ganar y mejorar". "Los últimos partidos hemos demostrado cosas buenas y siempre hemos hecho lo posible para ganar. Si seguimos así, van a venir cosas buenas", subrayó.

"Es verdad que en noviembre hemos encajado gol en todos los partidos, pero son rachas, errores, cosas normales que pasan en el campo, y no tenemos que preocuparnos por esto. Cuando ganamos, ganamos juntos, y cuando perdemos, también. No tenemos que preocuparnos porque estamos sólidos en defensa, aunque en el último las cosas no han salido como hemos querido", subrayó.

Finalmente, el guardameta quiso mandar un mensaje de apoyo a la afición, que "siempre está en los buenos y en los malos momentos". "El mensaje no es necesario porque siempre lo hacen lo mejor que pueden. Que sigan animando, que seguro que las victorias van a llegar", concluyó.