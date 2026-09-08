Una organización de defensa de los derechos humanos presenta una denuncia contra Infantino ante la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el Mundial Femenino sub-20 2026 en Polonia. - Europa Press/Contacto/Kai Jane

BERLÍN (ALEMANIA), 8 Sep. (dpa/EP) -

La organización de derechos humanos FairSquare presentó este martes una denuncia contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ante la comisión de ética del propio organismo rector del fútbol mundial por "abusar de su poder, incumplir su deber de neutralidad política y violar su deber de lealtad".

"En su conjunto, aportan pruebas contundentes de que, en su afán por ganarse el favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como mínimo ha abusado de su poder, incumplido su deber de neutralidad política y violado su deber de lealtad", expresó un fragmento de la denuncia a la que tuvo acceso la agencia alemana dpa.

Tal y como se recoge en las pruebas aportadas con la denuncia, Infantino habría buscado un "beneficio personal" de este patrón de comportamiento respecto a Donald Trump, algo que, según FairSquare, subraya "más aún la gravedad de las acusaciones".

Además, este informe aporta detalles sobre el papel de Infantino en el 'caso Balogun', en el que la FIFA retiró la sanción al jugador estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial después de que Trump interviniera directamente mediante una llamada telefónica. También aborda el proyecto fallido para vender parte de los derechos comerciales de sus competiciones a una filial.