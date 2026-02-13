Las peñas del Rayo se movilizan para dejar vacío Butarque en el partido ante el Atlético

Archivo - Jugadores del Rayo Vallecano frente a aficionados en Vallecas - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Peñas del Rayo Vallecano ha anunciado este viernes que ninguna de las peñas federadas acudirá el domingo al Estadio Ontime Butarque de Leganés, donde se jugará el partido de LaLiga EA Sports de los de rayistas ante el Atlético de Madrid, como respuesta "a la larga lista de atropellos perpetrados" por el presidente del club, Raúl Martín Presa, y "consentidos por LaLiga".

"Entendemos que es el momento de decir basta a la larga lista de atropellos perpetrados por Martín Presa y consentidos por LaLiga. Por ello, ninguna de las peñas federadas acudirá a Butarque. Estudiaremos las medidas legales oportunas para defender los intereses de los aficionados", señaló el organismo en un comunicado, una iniciativa bajo el lema 'No retires tu entrada. Dejemos vacío Butarque'.

El jueves, LaLiga informó de que el partido entre el Rayo Vallecano y Atlético de Madrid de la jornada 24 de LaLiga EA Sports (16.15 horas) se disputaría en Butarque y no en el Estadio de Vallecas tras los estudios realizados al terreno de juego del recinto vallecano. La entidad rayista mostró "su absoluta disconformidad" por la decisión al suponer "una medida que genera grandísimos perjuicios sociales, deportivos y económicos" al club.

LaLiga ha reconocido los esfuerzos del Rayo tras acometer el cambio completo del césped del terreno de juego y tratar de acondicionar el campo tras las condiciones climatológicas adversas durante las dos últimas semanas, pero entiende que todavía no está en condiciones para acoger un partido este fin de semana.

El fin de semana pasado, el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, que estaba previsto para ese sábado a las 14.00 horas en el Estadio de Vallecas, fue aplazado por el mal estado del césped, que no reunía "las garantías necesarias" para preservar "la integridad física de los jugadores", según informaba entonces LaLiga.