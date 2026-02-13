El precandidato Vilajoana vincula su dimisión de 2005 al vigente "amiguismo y nepotismo" de Laporta

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavier Vilajoana en un acto en su sede electoral - PREMSA XAVIER VILAJOANA

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavier Vilajoana hizo pública este viernes la carta de dimisión que presentó en 2005 al entonces presidente Joan Laporta durante su primer mandato, cuando formaba parte de la Comisión Deportiva responsable del fútbol sala, y aseguró que los motivos que le llevaron a abandonar el cargo "continúan plenamente vigentes".

En la misiva, escrita hace veinte años, Vilajoana comunicaba su "dimisión irrevocable" tras los cambios producidos en la estructura del club y, en concreto, en la sección de fútbol sala, al considerar que "las actuaciones basadas en criterios estrictamente profesionales han dejado paso a decisiones tomadas según criterios de amiguismo", después de varios meses de inacción de la junta directiva y de la reubicación de la sección dentro de las áreas no profesionales.

Dos décadas después, el precandidato sostiene que aquel episodio "no fue puntual, sino sintomático de una manera de entender la gestión" que, a su juicio, se ha acentuado con el paso del tiempo. "Veinte años después, todo sigue igual o peor. En la cúpula del Barça de hoy hay demasiados familiares, amigos y conocidos. A esto se le llama nepotismo, y no es que lo diga yo, es un hecho fácil de contrastar", afirmó.

Vilajoana aseguró que esta dinámica perjudica la calidad de la gestión y erosiona la credibilidad institucional del club. "Para mí, poner el club por delante de todo no ha dependido nunca de quien ocupe la presidencia. Cuando he creído que los estándares institucionales del Barça estaban en riesgo, lo he dicho", añadió.

En este sentido, anunció su voluntad de impulsar una comisión anticorrupción independiente de los órganos ejecutivos con el objetivo de reforzar la rendición de cuentas y prevenir prácticas opacas dentro de la entidad, defendiendo que la profesionalización de la estructura y la separación clara entre relaciones personales y responsabilidades directivas son condiciones "imprescindibles" para preservar el modelo institucional del club.