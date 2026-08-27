Ramón Alarcón: "Se va a conocer más en Europa lo que es el Betis"

Real Betis, La Cartuja - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CEO del Real Betis, Ramón Alarcón, celebró un "sorteo duro" pero "muy bonito" porque "se va a conocer más en Europa lo que es el Betis", después de celebrarse este jueves el sorteo y descubrir los rivales en la fase liga de la Champions.

"El sorteo es duro, como esperábamos, porque es la mejor competición del mundo, pero muy bonito. Vamos a dos templos, como el campo del Bayern y el muro amarillo del Dortmund, en casa nada menos que viene un campeón de la Premier, el vecino Porto, Feyenoord y el Como, que es como nosotros de 1907 y están allí Jesús Rodríguez y Assane Diao. Todo es muy bonito, creo que vamos a poder competir y nuestra afición responderá a tope", dijo.

El dirigente bético habló en Movistar Plus sobre sus rivales, Arsenal, Bayern, Oporto, Dortmund, Feyenoord, Lille, Como y Slovan Bratislava, y sobre las ganas del club de estar en este escaparate. "Este verano jugamos ante el Arsenal y les ganamos, vamos a ver si hacemos una gesta parecida. Son partidos que la gente los va a disfrutar, se va a conocer más en Europa lo que es el Betis y creo que era un paso que queríamos dar", apuntó.

"A disfrutar, a competir, con mucho respeto, pero sin miedo. El Betis va a dar la cara, va a competir", añadió, recordando que hasta el sábado no se sabrá el calendario, porque muchos aficionados le piden información para empezar a planificar viajes.