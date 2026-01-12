Raphinha hace del Clásico su territorio y es la pesadilla blanca en la Supercopa

El jugador del FC Barcelona Raphinha celebra la victoria sobre el Real Madrid en la final de la Supercopa de España 2026, en Yeda (Arabia Saudí) - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Raphinha ha encontrado en el Real Madrid un rival ante el que su fútbol adquiere una dimensión especial, sobre todo en la Supercopa de España con dos finales consecutivas ganadas con doblete del brasileño, que desde su llegada al FC Barcelona en julio de 2022 ha ido a más en los duelos directos contra los blancos, de los que es ya su 'bestia negra'.

El extremo brasileño nacido en Porto Alegre el 14 de diciembre de 1996 ha ido construyendo una relación cada vez más decisiva con el Clásico, hasta convertirse, sobre todo en la Supercopa de España, en una auténtica pesadilla para el conjunto blanco. Y su último golpe llegó en Arabia Saudí, donde volvió a ser decisivo en la cuarta final consecutiva entre ambos conjuntos, con balance ahora claramente favorable al Barça (tres victorias por una del Real Madrid).

En total, Raphinha ha disputado 12 Clásicos oficiales en todas las competiciones, con un rendimiento global que explica su creciente peso en este tipo de partidos: 7 goles y 3 asistencias frente al Real Madrid. Unos números que ganan peso por la exigencia extrema del duelo, siempre marcado por la gran rivalidad, y que reflejan la evolución de un futbolista que, tras una primera campaña de adaptación, va a más y que se crece en los escenarios más grandes.

Debutó en un Clásico oficial el 16 de octubre de 2022, en el Santiago Bernabéu, en un encuentro liguero que terminó con victoria madridista por 3-1 y en el que disputó 60 minutos. Aquel partido marcó el inicio de su historia ante el eterno rival, todavía lejos de la influencia que hoy ejerce en este tipo de citas.

Su primer gol en un Clásico de Liga llegaría dos años después, el 26 de octubre de 2024, también en el Bernabéu, en una contundente victoria azulgrana por 0-4. Raphinha firmó entonces 90 minutos de alto nivel, con gol y asistencia, en una actuación que simbolizó su madurez competitiva y su capacidad para decidir partidos grandes lejos de casa.

En LaLiga EA Sports, el balance del brasileño ante el Real Madrid es de seis Clásicos, con tres goles y dos asistencias, mientras que en la Copa del Rey ha disputado tres enfrentamientos sin participación directa en goles. Es, sin embargo, en la Supercopa de España donde Raphinha ha elevado su impacto hasta niveles determinantes.

En las dos últimas finales de Supercopa entre Barça y Madrid, el extremo ha firmado cuatro goles y una asistencia, erigiéndose en uno de los grandes protagonistas de los títulos blaugranas en Arabia. Y eso que no pudo disputar la final de 2024 por lesión y que en la edición de 2023, con Xavi Hernández en el banquillo, apenas tuvo 12 minutos sobre el césped, dejando claro que, cuando ha tenido continuidad, su influencia ha sido decisiva.

Este peso en los Clásicos se enmarca, además, en un momento especialmente dulce de Raphinha dentro del proyecto de Hansi Flick, en el segundo curso completo del técnico alemán al frente del equipo. Tras iniciar la temporada con una lesión que le apartó de nueve partidos entre LaLiga y la Liga de Campeones, su regreso ha coincidido con una clara aceleración del rendimiento colectivo.

Desde su vuelta al once, el Barça ha encadenado ocho victorias en ocho partidos, con Raphinha como titular, en los que el brasileño ha firmado ocho goles y dos asistencias, siendo el máximo goleador del equipo en ese tramo. Con él en el campo, el conjunto 'culer' ha marcado 22 goles y solo ha encajado cinco --con peso destacado del guardameta Joan Garcia--, cifras que refuerzan su impacto más allá del apartado ofensivo.

Más allá de los números, Raphinha se ha convertido en uno de los símbolos del Barça de Flick por su compromiso táctico y su liderazgo en la presión alta, una de las señas de identidad del técnico alemán. Sin él, con alternativas como Marcus Rashford, Lamine Yamal, Ferran Torres o Roony Bardghji en las bandas, esa presión no había alcanzado la misma eficacia. Con Raphinha, uno de los capitanes del equipo, el Barça cree, aprieta y sonríe, lidera la Liga, se acerca al 'Top 8' de la Champions, sigue vivo en la Copa del Rey y suma títulos.

Con dos Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España en su palmarés desde su llegada al Spotify Camp Nou, Raphinha no solo ha ganado trofeos, sino que ha encontrado en el Real Madrid el rival perfecto para confirmar su condición de futbolista diferencial en los grandes escenarios, especialmente en una Supercopa donde su nombre ya forma parte del relato blaugrana reciente.