Raphinha vuelve al grupo a tiempo para el debut del Barça en el Spotify Camp Nou

El jugador del FC Barcelona Raphinha en el entrenamiento del 18 de noviembre de 2025 - MARC GRAUPERA/FCB

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador y capitán del FC Barcelona Raphinha ha sido la principal novedad en la vuelta a los entrenamientos del FC Barcelona, en una sesión matinal en la Ciutat Esportiva Joan Gamper todavía sin los internacionales y con la mirada puesta en el inminente regreso al Spotify Camp Nou del sábado contra el Athletic Club.

El brasileño se ejercitó con el grupo mientras encara la fase final de la recuperación de la lesión en el bíceps femoral derecho que sufrió a finales de septiembre ante el Real Oviedo (1-3) y que le ha tenido de baja más tiempo del esperado.

El extremo blaugrana, que el 26 de septiembre recibió un diagnóstico de unas tres semanas de baja, avanzó sensaciones positivas en una sesión en la que también participaron Wojciech Szczesny, Joan Garcia, Eric Garcia, Gerard Martín, Marc Casadó, Alejandro Baldé, Dro, Tommy Marqués, Guillem Victor, Jofre y Toni Fernández.

El equipo de Hansi Flick regresó al trabajo tras tres o cuatro días de descanso con el objetivo de preparar el primer partido en el nuevo feudo blaugrana, que abrirá sus puertas con algo más de 45.000 espectadores de capacidad.

La única ausencia destacada de la sesión fue la de Marc Bernal, convocado por la selección catalana para el duelo de este martes contra Palestina. Mientras el cuerpo técnico sigue a la espera del regreso de los internacionales, la plantilla ya enfila la preparación de un duelo marcado por el deseo de brindar a la afición los primeros tres puntos en su vuelta al 'temple'.