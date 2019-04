Publicado 28/04/2019 22:57:57 CET

El Rayo logra vida ante un Madrid inofensivo Los de Jémez vencen a los de Zidane con gol de Embarba de penalti

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano se impuso (1-0) este domingo al Real Madrid en la jornada 35 de LaLiga Santander celebrada en el Estadio de Vallecas, un triunfo de fe y esperanza para la delicada situación de los locales en busca de la salvación, en otro experimento inofensivo de Zinedine Zidane.

Se impuso la necesidad y urgencia de un Rayo que ahora se ve a seis puntos de la línea que marca la salvación, una línea que comparten Celta, Levante y Girona con 37 puntos. Los de Paco Jémez salvaron una bola de partido, con tres jornadas por delante, ante el campeón de Europa. Un Madrid que pide la hora.

Zidane hizo más probaturas, las que no quiere llamar casting, dando minutos esta vez a Ceballes y Llorente, o a Mariano de titular, más allá de la incógnita en portería que esta vez salió Courtois. El técnico francés no ha sido capaz de cambiar el rumbo de un equipo que piensa ya desde hace mucho en el próximo año.

Sin objetivos, más allá de una buena versión en casa ante el Ahletic, el cuadro blanco no se encuentra. El único que ha seguido a lo suyo es Benzema, autor de los últimos ochos goles del Madrid, el único capaz de marcar en el mes de abril. En Vallecas no estaba el francés, lesionado, y los de Zidane fueron mucho menos que un Rayo que tampoco tenía a su referencia, un Raúl de Tomás que no pudo jugar por ser propiedad del rival.

El Rayo llevó el peso del partido, la posesión e incluso las ocasiones, mientras que su prestigioso rival apenas tuvo presencia ofensiva para encontrar su primera victoria a domicilio desde la llegada de Zidane. La defensa adelantada del Rayo y su presión incomodaron a los blancos. Lo primero dejó en fuera de juego a Mariano, con mucha voluntad, y a un Bale que parece pensar también en el próximo año pero incluso fuera de la capital española.

Marcelo tuvo un disparo con la derecha y Carvajal, en una de las pocas llegadas del lateral, casi encontró a Mariano. Las bandas eran locales, así como el dominio, y en una de esas llegadas con centro Vallejo hizo penalti a Javi Guerra, con mucho disimulo, pero que vio el colegiado en la televisión. El Madrid se perdió en el campo, como un Rayo que volcado tampoco sabe ordenar muchas veces su juego.

Ceballos tuvo un remate desviado antes del descanso y en la reanudación Bale disparó a Alberto. No tuvo mucho más el Madrid, mientras el Rayo siguió valiente, esta vez sin sufrir lo que suele en defensa. Los de Zidane se limitaron a buscar a Bale en largo y los de Jémez trataban de terminar jugada con Bebé y Embarba.

Brahim, Isco y Lucas Vázquez entraron en busca de la reacción ofensiva que no llegó. El Rayo no sufrió, fue ambicioso con premio, arropado por un estadio lleno que coreó el "sí se puede". El Madrid se despide casi del segundo puesto con su décima derrota liguera, mientras que el Rayo celebra su primera victoria en 17 años contra el vecino blanco, en la oportunidad de seguir vivos con tres finales más.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RAYO VALLECANO, 1 - REAL MADRID, 0. (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.

RAYO VALLECANO: Alberto; Tito, Ba, Gálvez, Álex Moreno; Mario Suárez (Álvaro Medrán (min.77), Uche, Embarba, Pozo (Trejo, min.85), Bebé (Álvaro, min.79); Javi Guerra

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Modric (Isco, min.74), Llorente, Kroos, Ceballos (Brahim, min.61); Mariano (Lucas Vázquez, min.82) y Bale.

--GOL.

1 - 0, min.23, Embarba (penalti).

--ÁRBITRO: González Fuertes (C. Asturiano). Amonestó a Mario Suárez (min.43) y Uche (min.91) por parte del Rayo. Y a Vallejo (min.22), Modric (min.28), Mariano (min.62), Carvajal (min.79) y Marcelo (min.86) en el Madrid.

--ESTADIO: Estadio de Vallecas.