El Rayo quiere mantener su sonrisa europea en Suecia

El Rayo Vallecano visita este jueves (21.00 horas) al BK Häcken sueco en la segunda jornada de la fase de liga de la Conference League 2025-26, un duelo en el que el equipo de la franja busca mantener su sonrisa en la competición continental con otro triunfo, después de sumar tres puntos en su estreno, para continuar en los puestos de privilegio, ante un conjunto escandinavo que vivió un debut decepcionante, como su temporada doméstica.

El Gamla Ullevi de Göteborg acoge este jueves el segundo encuentro del Rayo en su regreso a Europa cuatro décadas después, y el objetivo es no bajar el pistón. Los pupilos de Iñigo Pérez dio un primer paso importante en la competición europea con un sólido triunfo por 2-0 sobre el Shkëndija macedonio, y ahora quieren más antes de enfrentarse a rivales de más entidad.

El conjunto madrileño parece haber dejado atrás ese inicio de temporada algo titubeante, inmerso ahora en una dinámica positiva. Son tres victorias consecutivas desde ese debut continental en casa, venciendo además a Real Sociedad (0-1) y Levante UD (0-3). Dos victorias domésticas claves en su objetivo de salvarse tranquilos y empezar a mirar cuanto antes cotas más altas en Liga, además de no haber recibido ni un solo tanto en contra en esta serie de tres encuentros.

El Rayo vuelve a ser ese equipo fuerte y difícil de batir, con una identidad clara y una plantilla que, pese al entorno agitado en el club, responde con compromiso y entrega. El equipo rayista quiere mantener esa inercia y dar otro impulso a su buen momento con una victoria en Suecia, de cara también al encuentro del próximo fin de semana ante el Deportivo Alavés y conseguir su primer triunfo como local en el campeonato nacional.

Y lo podrá hacer con un once muy reconocible y el que, presumiblemente, habrá muchos habituales de la primera unidad. Principalmente, un Álvaro García que fue suplente en el Ciutat, pero que marcó y se convirtió en el máximo goleador del equipo en Primera División con 29 dianas. El utrerano estará acompañado por Isi Palazón, que también arrancó desde el banquillo en Liga, mientras la punta del ataque estará reservada para Alemao.

No obstante, Iñigo Pérez podrá seguir administrando cargas e introducir rotaciones, con la entrada de hombres como 'Pacha' Espino, Ivan Balliu y Jozhua Vertrouwd en defensa, mientras deberá decidir quién es el acompañante de Pathe Ciss en la medular, después de que Óscar Valentín disputara todo el encuentro ante el Levante.

El Rayo Vallecano enfrenta su gran momento y esa confianza con un equipo sueco que llega con menos certezas. Los de Jens Gustafsson empataron a cero ante el Shelbourne en su estreno en esta edición de la Conference, después de dominar todo el encuentro pero no ser capaces de perforar la portería rival.

Su temporada doméstica tampoco es demasiado halagüeña, en mitad de tabla y sin opciones de acceder a puestos europeos cuando restan tres jornadas. Las 'Avispas', sin embargo, encadenan cuatro encuentros sin perder y solo han caído en uno de los cuatro encuentros de previa de competiciones europeas este curso, aunque su fragilidad defensiva -solo cuatro porterías a cero en 2025 como local- es un hándicap notable.

Además, nunca han ganado en una fase final o principal de una competición continental y su capacidad ofensiva en estos lares es reducida, con solo tres tantos a favor en siete encuentros disputados en su historia en fases de grupos o de liga. El Rayo deberá vigilar al '10' de los suecos, Mikkel Rygaard, autor de tres goles en los últimos cuatro partidos que ha disputado.