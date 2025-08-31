Rayo Vallecano - FC Barcelona: Hora, dónde ver y posibles alineaciones

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona tratará de sumar este domingo su tercera victoria para seguir en los puestos de cabeza de LaLiga EA Sports 2025-2026 en su tercera visita consecutiva en este arranque liguero, en Vallecas, donde le espera un Rayo Vallecano que el año pasado le creó muchos problemas y que le recibe animado tras su billete europeo.

El equipo blaugrana cierra su ciclo de tres salidas con las que ha empezado el campeonato doméstico con la esperanza de no fallar y mantenerse en el primer tren cabecero antes de afrontar el primer parón internacional de la temporada.

POSIBLES ALINEACIONES

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; López, Ciss; Isi, Díaz, García; y De Frutos.

FC Barcelona: J.García; Koundé, E.García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Fermín, Raphinha; y Ferran.

HORA Y FECHA

En enfrentamiento entre Rayo Vallecano y FC Barcelona de la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 31 de agosto a las 21.30 horas en el estadio municipal de Vallecas.

DÓNDE VER

El duelo entre los franjirrojos y los azulgranas se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.