El Rayo y Vallecas se crecen en la Conference

Alemao acerca la final de Leipzig al barrio madrileño con un gol de cabeza al Estrasburgo en el triunfo (1-0) en la ida de semifinales y siguen soñando

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano venció por 1-0 este jueves al Estrasburgo francés en la ida de semifinales de la Conference League 2025-26 gracias a un tanto del delantero Alemao en la segunda mitad de un partido en el que los locales apenas sufrieron e imprimieron mucha más intensidad para creer con fuerza en la final de Leipzig.

Vallecas volvió a demostrar que es 'El barrio más grande de Europa', como rezaba la gran pancarta con la que recibió el estadio en la primera semifinal europea de su historia al Estrasburgo, favorito por presupuesto, pero que sintió cómo aprieta el equipo madrileño y su afición. Los de Iñigo Pérez dieron el primer paso con la final en el horizonte con este 1-0 obra de Alemao con un cabezazo a centro medido de Isi Palazón en un saque de esquina. Y pudo ser mayor la renta si Pedro Díaz hubiera estado más acertado en un mano a mano en el descuento.

El equipo francés apenas se acercó a la portería defendida por Augusto Batalla y en la segunda parte, cuando marcó el potente ariete rayista, los locales consiguieron empequeñecer al conjunto de la Ligue 1, que solo logró apretar en la recta final de un partido con muchas interrupciones y rifirrafes. Los rayistas deben defender esta ventaja en Francia para optar a una final con el que sería su primer título europeo en juego.

El equipo local salió con la misma energía que se desbordaba de una grada que animó desde media hora antes del pitido inicial. El arranque vibrante no se tradujo en ocasiones para los locales, que también vieron como el ritmo se frenó en seco cuando Óscar Valentín acabó en el suelo por un golpe con Hogsberg; el mediocentro se quejó de una agresión. Desde entonces, el club francés intentó tener más el balón y el Rayo estuvo más agazapado esperando ese momentos en los que es eléctrico.

Emegha tuvo más de un roce con la grada y con Pathe Ciss, e incluso acabó sobre los fotógrafos de uno de los fondos tras una carga del jugador senegalés, mientras era el veterano Ben Chilwell el que realizó el primer tiro, aunque demasiado alto.

Tardó poco en responder Ilias Akhomach, también desviado, aunque después de una buena y larga posesión rayista. Esto animó a los de Iñigo Pérez, que dieron otro aviso en la cabeza de Alemao. Las ocasiones del Rayo caían, aunque con cuentagotas, con Pep Chavarría e Isi Palazón como protagonistas, y el Estrasburgo no terminaba de estar del todo cómodo, así lo probaban los aspavientos de su entrenador, constantemente pidiendo calma con el balón.

En otro rifirrafe entre el capitán del equipo francés y Ciss, el primero acabó en el suelo, sin el balón de por medio, y el juego de nuevo se detuvo unos minutos. Juego muy trabado antes del descanso, al que se llegó con bronca de nuevo entre Akhomach y Emegha, y este con la grada de Vallecas, que mantuvo más de un diálogo con el delantero.

VALLECAS VIBRA CON ALEMAO

En la segunda mitad, siguió la intensidad local, y en una buena presión Isi disparó y Penders no embolsó el balón y en el rechace Alemao pidió penalti por derribarle pero ni el colegiado ni el VAR no vieron punible, ante las protestas de los jugadores y Vallecas. Pero el premio llegaría después, cuando el capitán rayista botó un córner preciso que remató con contundencia Alemao para adelantar a los suyos y hacer vibrar a todo el barrio.

El gol dio más empaque al Rayo, mientras el Estrasburgo no creaba nada de peligro sobre la portería defendida por Augusto Batalla y era un flan con el balón. De nuevo en un córner, Penders evitó el 2-0 con un remate algo forzado de Lejeune de cabeza, que se encontró con una mano del meta cuando Vallecas ya cantaba gol. Como con un disparo de Akhomach que rozó el poste.

El único acercamiento visitante llegó a balón parado y rozando el 80', pero el Rayo supo sufrir, para en la recta final, cuando De Frutos enfilaba en un contragolpe el área rival, Moreira le derribó jugándose una tarjeta roja que le mostró el árbitro. Aunque más clara fue la de Lejeune, solo y de cabeza en un córner, pero remató al cuerpo de Penders.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RAYO VALLECANO, 1 - ESTRASBURGO, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Unai López (Gumbau, min.90+5), Valentín; De Frutos (Pacha Espino. min.89), Isi Palazón (Camello, min.89), Akhomach; y Alemao (Pedro Díaz, min.64).

ESTRASBURGO: Penders; Hogsberg, Doukoure, Omobamidele, Chilwell; Ouattara, El Mourabet (Oyedele, min.90+5); Moreira, Enciso, Godo (Amo-Ameyaw, min.68); y Emegha (Nanasi, min.84).

--GOLES:

1-0, min.54: Alemao.

--ÁRBITRO: Donatas Rumsas (LTU). Amonestó con tarjeta amarilla a Ciss (min.38), Akhomach (min.74), Lejeune (min.76) y Cárdenas (min.82) en el Rayo, y a El Mourabet (min.11), Emegha (min.45+6), Chilwell (min.74), Moreira (min.78) y Oyedele (min.90+7) en el Estrasburgo.

--ESTADIO: Vallecas.