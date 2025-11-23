Real Betis - Girona: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

En el Estadio de la Cartuja, los de Manuel Pellegrini esperan asentarse en la zona noble de la tabla justo antes de afrontar el derbi sevillano de la próxima semana en el Ramón Sánchez-Pizjuán; con 20 puntos, actualmente ocupan la quinta posición, a cinco de los puestos de Liga de Campeones, y con tres de ventaja sobre los primeros aspirantes a colarse en posiciones europeas.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Betis: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Valentín; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Ez Abde; y Cucho.

Girona: Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Arnau, Álex Moreno; Tsygankov, Iván Martín, Witsel, Ounahi, Bryan Gil; y Vanat.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Betis y Girona de la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 23 de noviembre a las 16.15 horas en La Cartuja.

DÓNDE VER

El duelo entre los verdiblancos y los gironís se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.