El Real Madrid defiende racha y liderato en El Sadar

Archivo - Kylian Mbappé (Real Madrid CF) regatea a Moi Gómez (Osasuna), en el partido de LaLiga EA Sports 2025-26 en el Santiago Bernabéu.- Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visitará este sábado (18.30) al CA Osasuna en la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26, duelo entre los dos equipos más en forma a nivel doméstico, con los blancos defendiendo el liderato recientemente reconquistado e impulsados por su triunfo de Champions League ante el SL Benfica rodeado de tensión, mientras los rojillos tendrán la oportunidad de engancharse al tren de Europa si rascan puntos, pero no ganan en casa al equipo merengue desde hace más de 15 años.

El equipo ahora dirigido por Álvaro Arbeloa recuperó el pasado fin de semana un liderato del que no disfrutaba desde la jornada 13 del torneo liguero. Y lo ha logrado gracias a una mejora evidente en la solidez y el poso de un equipo que comenzó el año con dudas y unos cimientos frágiles.

El técnico salmantino parece haber encontrado un bloque de confianza, con el que ha logrado encadenar cuatro victorias seguidas, después del borrón contundente (4-2) en Lisboa para cerrar la liguilla de la Champions y caer del top 8. Una noche para olvidar de la que se 'vengaron' esta semana en la ida de los 'playoffs' con un golazo de Vinícius Júnior, que fue protagonista también al denunciar un presunto insulto racista por parte de Gianluca Prestianni, jugador del Benfica.

Dicho episodio ha centrado la actualidad de un conjunto madridista que viene de romper la buena dinámica de la Real Sociedad --acumulaba siete partidos sin perder--, a la que venció por 4-1 para ascender a lo más alto de la Liga aprovechando la derrota en Montilivi del FC Barcelona, que se queda ahora a dos puntos del equipo merengue.

Será un nuevo examen complejo para los pupilos de Arbeloa, que suman tres victorias con la portería a cero en sus últimas cuatro salidas, que han sido victorias, dentro de una serie de ocho encuentros seguidos venciendo en la competición doméstica. Los blancos son el mejor equipo actualmente en Liga y visitan ahora al segundo mejor conjunto de la competición.

Osasuna puede presumir de haberse embolsado 11 de los últimos 15 puntos en juego con tres victorias y dos empates en los últimos cinco partidos. Una dinámica que les ha permitido abandonar la zona más peligrosa y ascender a la media tabla alcanzando los 30 puntos. Una situación más tranquila que, incluso, les puede convertir en candidatos a Europa --ahora a 5 unidades--, si puntúan frente a los blancos, a los que no ganan en casa desde hace más de 15 años, desde enero de 2011.

El conjunto entrenado por Alessio Lisci estará arropado por la grada de El Sadar, donde solo ha perdido 2 encuentros de los 11 disputados en lo que va de curso (6V y 3E). Aunque los 'rojillos' vienen de frenar en Elche, donde lograron un empate sin goles gracias a las intervenciones salvadoras de su portero Sergio Herrera.

Además, el técnico italiano solo presenta la baja del central Enzo Boyomo, por lo que podrá alinear su once de gala, con Ante Budimir, cuarto máximo goleador de Liga con 11 tantos, como referencia ofensiva y escudado por los enchufados Víctor Muñoz y Rubén García, sin descartar a Raúl Moro como titular.

Mientras que el Real Madrid presenta las bajas de Dean Huijsen, Éder Militão y Jude Bellingham, por sendas lesiones musculares, Rodrygo Goes es duda. En el once, con un calendario no tan cargado por su eliminación de Copa del Rey Mapfre, no esperan grandes sorpresas, aunque jugadores como Dani Carvajal o Brahim Díaz podrían tener su oportunidad desde la partida.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

CA OSASUNA: Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galán; Moncayola, Torró; Rubén García, Víctor Muñoz, Aimar Oroz; y Budimir.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold; Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Güler; Mbappé y Vinícius.

--ÁRBITRO: Quintero González (C. Andaluz).

--ESTADIO: El Sadar.

--HORA: 18.30/DAZN.