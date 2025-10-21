Archivo - El centrocampista del Real Madrid Arda Güler intenta centrar ante la Juventus en los octavos de final del Mundial de Clubes 2025. - David Klein/CSM via ZUMA Press W / DPA - Archivo

El Real Madrid encara un examen de Champions antes del Clásico

Los de Xabi Alonso buscan su tercer triunfo en Europa ante una Juventus frágil en la antesala del duelo contra el Barça también en el Bernabéu

El Real Madrid recibe este miércoles (21.00 horas) a la Juventus en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26, un duelo de dos históricos del continente en el que los blancos persiguen el tercer triunfo continental en un examen frente al conjunto italiano, más frágil que en épocas pasadas, a priori más asequible que el Clásico de este domingo, también en el Santiago Bernabéu.

El feudo madridista afronta dos duelos primordiales para darle sentido al buen inicio de temporada del Real Madrid: la Champions y el Clásico. Los blancos sufrieron el rapapolvo del derbi en el Riyadh Air Metropolitano (5-2) en el partido de mayor nivel en lo que va de curso, aunque ya parecen haberlo dejado atrás, con tres victorias seguidas y solo un gol en contra. La última, frente al Getafe este domingo (0-1) para seguir en los más alto de LaLiga EA Sports.

Ahora, llega otro examen en Europa, después de ganar al Olympique de Marsella (2-1) y cómodamente al Kairat Almaty (0-5), aunque ante una Juventus venida a menos y que atraviesa su primera gran crisis del curso. El conjunto italiano encadena seis partidos sin ganar (5E y 1D), no gana desde el pasado 13 de septiembre, y este fin de semana cayó ante el Como (2-0) para salir de puestos europeos en la Serie A.

El conjunto entrenado por Xabi Alonso ha disfrutado de momentos brillantes como equipo, seguramente cerca de la idea que el tolosarra tiene en la cabeza para 'su' Real Madrid, aunque la continuidad en los 90 minutos sigue siendo su asignatura pendiente. Pero cuenta con un arma efectiva y que ya disfruta del mejor inicio goleador de su carrera: Kylian Mbappé.

Los goles del delantero francés -ya son 15 en 11 partidos- están siendo vitales para su equipo, como demostró en el Coliseum derribando con su décimo tanto en Liga, otra vez asistido por Arda Güler, el férreo muro 'azulón' y sosteniendo al Real Madrid como líder. El '10' galo es letal y será la principal amenaza para la 'Vecchia Signora' y su sistema de tres centrales, el cual deberá ajustar bien para intentar contener el peligro ofensivo madridista.

Además, en su objetivo de demostrar músculo y solidez de cara al Clásico, el conjunto merengue quiere continuar fuerte atrás pese a las bajas. Con el duelo ante el FC Barcelona en el horizonte, Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal apuntan a baja, como Antonio Rüdiger, Dani Ceballos, David Alaba y Dean Huijsen, por lo que Fede Valverde parece que repetirá en el carril derecho, con Éder Militao y Raúl Asencio en el eje y Álvaro Carreras por la izquierda.

Todo ello para seguir construyendo desde la portería a cero, después de conseguir 5 en los últimos 11 encuentros, y en esa eterna búsqueda del equilibrio. Este también se consigue con un centro del campo tan creativo como comprometido, y ahí es fijo Arda Güler y Aurélien Tchouaméni, mientras Jude Bellingham sigue buscando su mejor versión. Vinícius Júnior también apunta a la titularidad tras su suplencia en Getafe.

Además, tendrá con el aliento del Bernabéu, donde cuenta por victorias todos los partidos (5) como local este curso. Aunque ahora recibe a un histórico del fútbol europeo, pero lejos de ser ese equipo rocoso y correoso de épocas pasadas -ha llegado a 9 finales de Copa de Europa, aunque no la gana desde 1996- y, principalmente, con Kenan Yildiz como única amenaza.

Será la reedición de la final de la Champions de 2017, en la que los blancos pasaron por encima de los italianos, ante los que tienen el balance ganado: 12 victorias en 22 enfrentamientos, 3 en los últimos 4 partidos entre ambos clubes. El más reciente fue este verano, en octavos de final del Mundial de Clubes, un partido que terminó con victoria blanca (1-0).

Además, el conjunto blanco huele la sangre de una 'Juve' que atraviesa un mal momento, aunque quizá esto la convierte en un rival más peligroso y que buscará dar un golpe en la mesa asaltando una plaza como el Bernabéu, algo que ya lograron en 2018 (1-3), pero no les sirvió para avanzar a las semifinales de la Champions. El Real Madrid no debe bajar la guardia y seguir con el mismo ritmo para continuar en el 'top 8', frente a una Juventus que suma dos empates contra Dortmund (4-4) y Villarreal (2-2).

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Militão, Asencio, Carreras; Güler, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé y Vinícius Júnior.

JUVENTUS: Di Gregorio; Rugani, Kelly, Gatti; Kalulu, Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso; Conceição, Yildiz; y David.

--ÁRBITRO: Slavko Vincic (ESL).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones.