El Real Madrid muestra sus posibles cartas antes del derbi

Jude Bellingham celebra con sus compañeros del Real Madrid CF un gol al Rayo Vallecano. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este martes (21.30 horas) al Elche CF en la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2026-27, un encuentro en el que los blancos quieren seguir afinando el nuevo proyecto y darle continuidad a sus dos últimas victorias, antes del exigente examen del derbi ante el Atlético de Madrid, mientras que el necesitado equipo ilicitano sigue sin ganar y busca sus primeros puntos en el Martínez Valero.

El cuadro dirigido por José Mourinho se presenta en tierras ilicitanas estimulado por el contundente 4-1 endosado al Rayo Vallecano el pasado fin de semana en el Santiago Bernabéu. Un choque en el que Kylian Mbappé certificó su gran momento con un doblete en un triunfo que permitió al equipo merengue mantener esa inercia ofensiva positiva que iniciaron en el estreno en Champions contra el Inter de Milán (2-1) y reponerse de la última derrota liguera (1-0) en La Cartuja frente al Real Betis.

Ese tropiezo, en la primera prueba de nivel en lo que va de temporada, hace que el equipo del portugués viaje a Elche con la exigencia de no ceder terreno en su lucha por el liderato con un FC Barcelona que, por el momento, no falla y aventaja en tres puntos a los blancos en lo más alto de la tabla.

Y es que los 16 goles a favor en 6 partidos no parecen convencer al madridismo, que demanda más a un equipo que tiene, hasta ahora, en el contragolpe su mayor aliado -promedia de 3,2 ocasiones por partido tras pérdida rival-, además de un Thibaut Courtois con mucho trabajo -22 paradas en lo que va de curso-. Porque Mourinho debe encontrar la receta de un fútbol más atractivo en la construcción sin perder equilibrio defensivo, después de que el Rayo probara al belga en siete ocasiones.

Ahora, los blancos visitan un Martínez Valero, que cumplió hace una semana medio siglo, en el que no pierden desde marzo de 1978, aunque el curso pasado se fue de Elche con un empate (2-2) gracias al tanto postrero de Jude Bellingham. Se medirán a un equipo que se protegerá con un planteamiento más cauteloso y conservador, como se vio en el 1-1 de los ilicitanos contra el Athletic Club en San Mamés, donde los 'franjiverdes', sin embargo, recibieron casi una veintena de remates.

Tras ese punto cosechado en Bilbao, en el que cortaron la sangría de goles en contra, con al menos dos tantos recibidos en los tres encuentros anteriores -tres derrotas-, los de Martín Anselmi vuelven a casa, donde todavía no han puntuado, pero donde también quieren empezar a erigir su optimismo después de un inicio negativo, todavía sin celebrar ningún triunfo.

Porque en el Martínez Valero, con el valiente planteamiento de Eder Sarabia, lograron ser el pasado curso el sexto mejor local de Primera, con solo dos derrotas -las mismas que ya acumulan en esta campaña-, y este debe ser el espejo en el que mirarse. El Elche quiere demostrar que puede y quiere hacer del Martínez Valero el fortín de la salvación.

Anselmi presenta la baja por lesión de Yago Santiago y para el equipo titular podría introducir cambios, como viene siendo habitual en este inicio liguero. El portero Matías Dituro mejoró ante el Athletic, pero sigue rodeado de dudas; Fede Redondo actuará de líbero entre centrales, con Buba Sangaré y Víctor Chust como favoritos, mientras Kevin Lomónaco espera su momento. Roy Revivo y Rubén Sánchez aparecerían por los carriles y Fer Niño, con dos goles, como '9'.

En el Real Madrid, Mourinho también tiene en mente el derbi del domingo en el Riyadh Air Metropolitano, donde los blancos tampoco pueden ceder y quieren volver a ganar cuatro años después. Por ello, se intuyen cambios en el once, aunque sin alterar demasiado el once. Arda Güler, suplente ante el Rayo y motor de fútbol hasta ahora, será titular, mientras el luso debe decidir quien acompaña a Fede Valverde en el doble pivote.

Jude Bellingham, que acumula tres encuentros completando todos los minutos, podría tener algo de descanso, mientras que Vinícius Júnior, del que Mourinho todavía espera su mejor versión, y Mbappé, autor de seis tantos en Liga, también serán de la partida, con el objetivo de no sufrir dos derrotas ligueras a domicilio por primera vez desde mayo de 2023.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ELCHE CF: Dituro; Sangaré, Redondo, Chust; Rubén Sánchez, Morcillo, Villar, Valera; Buenanotte, Lemar y Fer Niño.

REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño)

--ESTADIO: Manuel Martínez Valero.

--HORA: 21.30/Movistar Plus+ y M+ LaLiga.