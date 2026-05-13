El Real Madrid muestra su "satisfacción" tras la resolución que le exime de responsabilidad por los ruidos en conciertos

Archivo - Vista general exterior del Estadio Santiago Bernabéu. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid mostró este miércoles su "satisfacción" tras la resolución de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Madrid que le exime de responsabilidad por los ruidos en los conciertos celebrados en el Estadio Santiago Bernabéu, que confirma "el carácter absolutamente infundado e instrumental" de la querella presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y otros seis vecinos.

La Audiencia Provincial de Madrid dio la razón este miércoles al Real Madrid en el litigio abierto con los vecinos por los ruidos generados en los conciertos celebrados en el Santiago Bernabéu entre los meses de abril y septiembre de 2024, archivando la causa abierta a raíz de una querella.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que la Sección Tercera estima los recursos formulados por el director general del club blanco, José Ángel Sánchez, y por Real Madrid Estadio SL, a los que el Ministerio Fiscal se adhirió, por lo que se acuerda el sobreseimiento libre respecto a los mismos.

El pasado mes de enero, la jueza propuso enviar a juicio al Real Madrid y al administrador único de la sociedad que gestiona el estadio al apreciar indicios de un delito contra el medio ambiente en los conciertos. Los recursos impugnaron dicho auto que ordenaba la continuación de la tramitación de las citadas diligencias por los trámites del procedimiento abreviado.

El litigio tiene su origen en una querella presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y otros vecinos contra José Ángel Sánchez, director general del club y miembro de su Junta Directiva, y Real Madrid Estadio SL.

La referida resolución judicial concluye, según un comunicado del club blanco, "de forma clara y categórica" que ni José Ángel Sánchez ni Real Madrid Estadio SL son responsables de ilícito penal alguno en relación con los conciertos celebrados en el Bernabéu, poniendo de esta forma "fin, de forma definitiva, al proceso penal".

La Audiencia Provincial concluyó que "son las empresas promotoras cesionarias del estadio, en la medida en que son ellas quienes promueven, organizan, desarrollan y ejecutan cada espectáculo, las responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios en la transmisión del sonido ambiente", conforme a la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica de 25 de febrero de 2011.

Añadiendo asimismo que "la mera transgresión de una disposición administrativa general protectora del medio ambiente no determina, por sí sola, la intervención del Derecho Penal".

"El Real Madrid muestra su satisfacción por esta resolución judicial, que confirma el carácter absolutamente infundado e instrumental de la querella presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y otros seis vecinos contra José Ángel Sánchez y Real Madrid Estadio SL", rezó el comunicado del club.

Finalmente, la entidad merengue reiteró "su plena confianza en la administración de justicia" y que "seguirá colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario".