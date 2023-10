El Real Madrid no quiere despistarse con el Clásico

El conjunto madridista visita al Braga portugués en la Champions en busca de tres puntos que le acerquen a octavos



MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid intentará dejar bien encarrilado su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones 2023-2024 sacando una nueva victoria en su visita de este martes (21.00 horas) al Sporting Braga portugués, parada previa al importante Clásico del próximo sábado en el Lluís Companys.

El equipo madridista va con paso firme de momento en este inicio de la máxima competición continental después de, con mucho trabajo, sumar dos victorias ante el Unión Berlín alemán (1-0) y el Nápoles italiano (2-3) que le permiten liderar el Grupo C. El objetivo ahora es firmar el pleno en esta primera vuelta y tener prácticamente sellado su pasaporte a los cruces.

El Braga tratará también de poner en aprietos a un 14 veces campeón de Europa, al que sus dos primeros triunfos no le resultaron sencillos y que además sabe que en el horizonte más cercano se acerca un examen de mucho nivel como su primer duelo liguero contra el FC Barcelona. Aún faltan días para ello, pero en la cabeza y en el entorno ya planea ese encuentro y Carlo Ancelotti deberá buscar alejarlo de sus futbolistas para evitar desconexiones innecesarias.

El Real Madrid está inmerso en la mitad de su semana exigente, que de momento no comenzó del mejor modo posible, con un empate ante el Sevilla (1-1) en la siempre complicada visita al Ramón Sánchez-Pizjuán y que permitió que el Girona le alcanzase en el liderato de LaLiga EA Sports y que el Barça le recortase y tenga la posibilidad de superarle si le derrota en el Clásico.

Y este partido también puede influir en la alineación que decida poner en liza Carlo Ancelotti, que no se guardó demasiado en la capital hispalense, más allá del francés Eduardo Camavinga, que parece casi seguro que volverá al once, presumiblemente en el centro del campo y no en el lateral izquierdo.

Como es habitual, el técnico italiano es el medio donde más combinaciones puede hacer y podría ser el turno de Aurelien Tchouameni, que apenas ha rotado en este inicio de campaña para dejar hueco a su compatriota en la posición donde más cómodo se encuentro. También podría ser una buena oportunidad para volver a ver en la titularidad a Luka Modric, mientras que Toni Kroos y Fede Valverde pugnan por la otra, con más opciones para el alemán.

Jude Bellingham también podría tener su momento de descanso para llegar con toda la energía al Clásico y abrir la puerta a Brahim Díaz como enganche en un frente ofensivo donde Joselu se perfila el '9' y como acompañante de Vinícius Jr ante la sequía de Rodrygo.

Finalmente, atrás, Nacho, que no puede jugar en Liga por sanción, entraría para dar aire a Antonio Rüdiger y formar pareja junto a David Alaba, y Lucas Vázquez y Fran García podrían tener su oportunidad en los laterales para 'reservar' a Dani Carvajal y Ferland Mendy.

DJALÓ Y BRUMA, PELIGRO POR LOS COSTADOS

Enfrente, un Sporting Braga al que se medirá por primera vez el 'rey' de la máxima competición continental y que espera hacer valer su ilusión y el apoyo del público para crearle problemas y arañarle todo lo posible para mantener vivas sus opciones de superar este grupo en el que marcha con tres puntos tras su remontada en Berlín (2-3).

"Este partido será muy especial y pasará a la historia del Braga. Jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, pero siempre buscamos ser competitivos y luchar en cada partido. Estoy seguro de que tendremos nuestras oportunidades y para ello debemos intentar ser efectivos en los grandes momentos", señaló Artur Jorge, técnico local, en la previa del choque.

El conjunto luso llega animado a este encuentro después de haber encadenado cinco triunfos consecutivos desde que perdiese en su estreno en la Champions, a la que llegó tras superar dos previas, frente al Nápoles (1-2) por un gol en propia meta en el minuto 88 de Niakaté.

Ante el campeón de la Serie A demostró que una capacidad competitiva que intentará alargar ante un Real Madrid que deberá vigilar el peligro ofensivo de su rival sobre todo por los costados con el extremo español Álvaro Djaló y con Bruma, ambos además 'descansados' tras rotar el pasado fin de semana en Copa junto a otros teóricos titulares como Ricardo Horta, Rodrigo Zalazar o Simon Banza. Los que no se perfilan en el once son los también españoles Abel Ruiz y Víctor Gómez.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

SPORTING BRAGA: Matheus; Borja, Niakaté, Serdar Saatçi, Mendes; Al Musrati, Zalazar; Djaló, Ricardo Horta, Bruma; y Banza.

REAL MADRID: Kepa; Lucas Vázquez, Nacho, Alaba, Fran García; Modric, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius y Joselu.

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING).

--ESTADIO: Municipal de Braga.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.