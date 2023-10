Kepa: "Sería buena señal que hablásemos de fútbol y no de arbitraje"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Madrid Kepa Arrizabalaga ha asegurado que sería "buena señal" que en España se hablase "de fútbol" en lugar del arbitraje, y ha apelado a aprovechar la "buena dinámica" y la "confianza" de la plantilla para afrontar el partido de Liga de Campeones de este martes ante el Sporting de Braga, un equipo que "en su estadio va a poner las cosas difíciles".

"Lo que puedo decir de los últimos cinco años que estuve allí -en Inglaterra- es que no se habla tanto durante la semana del arbitraje que hubo el fin de semana, y creo que sería buena señal que aquí hablásemos de fútbol, más allá de cuestiones arbitrales. Es lo importante y lo que deberíamos analizar", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, afirmó que la plantilla no piensa en los arbitrajes. "En el vestuario estamos centrados en lo que hacemos nosotros, nos centramos en el juego y en el partido, que es lo que podemos controlar. No vamos a hablar de los árbitros, ya lo dijo el míster, es mejor no hablar, seguir con lo nuestro y centrarnos en lo que podemos controlar", insistió.

También restó importancia al vídeo realizado por Real Madrid TV sobre el colegiado vasco Ricardo de Burgos Bengoetxea, criticado en el entorno blanco por su actuación en el partido ante el Sevilla (1-1). "Los vídeos son los vídeos. Nosotros nos vamos a centrar en jugar. Los vídeos ahí están, las actuaciones de los árbitros ahí están, y nosotros vamos a centrarnos en lo nuestro. Somos jugadores, así que vamos a jugar", señaló.

Además, invitó a centrar la mirada en el duelo de este martes en Braga. "Volvemos a la 'Champions' después de dos buenos resultados en las primeras dos jornadas. Tenemos ahora un doble enfrentamiento contra el Braga, un partido complicado. En su estadio, es un equipo que va a poner las cosas difíciles. Venimos en buena dinámica, con confianza, y lo que nos importa es llevarnos los tres puntos mañana", indicó.

En otro orden de cosas, Kepa calificó de "muy positivos" sus dos primeros meses como madridista. "Como equipo, estamos en una muy buena dinámica, hemos empezado la temporada bien, aunque es larga, pero estamos en el buen camino y vamos dando pasos, cada vez sintiéndonos mejor. Es positivo, pero las notas se ponen al final", subrayó.

Además reiteró que sigue deseando continuar su carrera en el club blanco, como aseguró en su presentación. "Lo sigo pensando, claro que sí, pero no estamos en ese momento de negociar. Estamos en octubre todavía, en medio de semanas con muchos partidos, y el foco ahora mismo está en cada partido y cada entrenamiento", expresó.

Como portero menos goleado de LaLiga, el guardameta vasco espera poder volver a ser titular algún día con la selección española. "Trabajo para jugar en mi club, en la selección, obviamente, me gustaría jugar, trabajo para ello. Es una pregunta para el seleccionador. Yo estoy preparado, estoy listo, y obviamente que me gustaría jugar", expuso.

Por otra parte, preguntado por el primer gol recibido en Nápoles, desveló cómo analiza sus actuaciones. "Suelo seguir la misma rutina cada partido, más allá de aciertos o errores o de si ganamos o no el partido. Me gusta analizar cada acción, me veo todas las acciones del partido los siguientes días. Soy de los que creen en el proceso constante de mejora. No intento machacarme cuando las cosas no van bien ni ponerme por las nubes cuando van bien, intento mantener una misma línea, pero siempre analizando aciertos y errores", aseveró.

Por último, Kepa explicó qué supone ser jugador del Real Madrid. "Eres consciente de la historia y de la grandeza del club, en cada país y ciudad queda patente en el primer minuto. Es un reto y una situación increíble para cualquier jugador vestir la camiseta del Real Madrid. Te rodeas de los mejores jugadores del mundo y eso hace que, trabajando en la misma dirección, sea más fácil ganar partidos", finalizó.