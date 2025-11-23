Real Oviedo - Rayo Vallecano: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

En el partido que inaugura la jornada dominical, en el Carlos Tartiere, el Real Oviedo tratará de abandonar la última posición de la tabla frente a un Rayo Vallecano que no ha conseguido vencer en sus últimos compromisos ligueros.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Costas, Carmo, López; Hassan, Colombatto, Dendoncker, Chaira; Viñas y Rondón.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Ciss, Unai López; Fran Pérez, Isi, Álvaro García; y De Frutos.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Oviedo y Rayo Vallecano de la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 23 de noviembre a las 14.00 horas en el Carlos Tartiere.

DÓNDE VER

El duelo entre los carbayones y los franjirrojos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.