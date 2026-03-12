El Reino de León y la reacción del Zaragoza miden la solvencia de Racing y Almería

Archivo - Los jugadores del Almería celebrando un gol. - LALIGA - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander se enfrenta este sábado a la Cultural Leonesa en el Reino de León (16.15 horas), en la jornada 30 de LaLiga Hypermotion, un partido en el que el líder busca su cuarta victoria seguida en Liga que le permitiría mantener distancias con su perseguidores, mientras que el Almería defenderá su plaza de ascenso directo en Zaragoza (18.30 horas).

El Racing de Santander parece haber puesto la directa hacia LaLiga EA Sports. Con el triunfo del pasado domingo ante el Córdoba (4-3), los de José Alberto López encadenaron su tercer triunfo consecutivo y el sexto en los últimos ocho partidos, una racha que le ha permitido recuperar el liderato y alejar a siete puntos el tercer puesto. Ahora, ante una Cultural Leonesa necesitada de resultados buscará seguir acercándose a la máxima categoría del fútbol español.

Enfrente tendrá a una Cultural Leonesa que viene de caer en Almería (3-0) en el estreno en el banquillo de Rubén de la Barrera. Una derrota con la que ya acumulan 12 jornadas sin lograr el triunfo, lo que les ha precipitado hasta los puestos de descenso. Así, necesitan comenzar a sumar de tres en tres si quieren conseguir una permanencia de la que están a distancia de seis puntos.

Por su parte, la UD Almería visita a un renacido Zaragoza en el Ibercaja Estadio. Los indálicos llegan a la jornada 30 en puestos de ascenso directo después de haber sumado 16 de los últimos 18 puntos en juego. Además, un punto le permitiría mantenerse en puesto de ascenso directo, aunque no lo tendrá fácil ante un Real Zaragoza que se aferra a la categoría y que viene de ganar en Cádiz (0-1) en el estreno en el banquillo de David Navarro. Ahora tiene el reto de lograr el primer triunfo como local del equipo desde noviembre.

Y unas horas más tarde, para cerrar la jornada sabatina, el Deportivo de la Coruña busca mantenerse enganchado a la lucha por el ascenso directo en Ceuta. Un duelo al que llegan ambos equipos tras caer en la última jornada liguera, ante Granada y Las Palmas, respectivamente. Ahora, los coruñeses intentarán sumar su cuarta victoria lejos de Riazor en las últimas cinco salidas a costa de un equipo local que encadena tres triunfos.

Ya el domingo será el turno de Castellón, tercer clasificado, y Málaga, quinto. Los castellonenses, que encadenan dos derrotas consecutivas y tres partidos sin ganar, quieren asaltar el Molinón para no seguir bajando en la clasificación. Mientras que el Málaga, que vio como en la última jornada el Real Valladolid les robaba dos puntos en el descuento, afronta un duelo, a priori, cómodo frente a un Huesca al que le urge ganar para salir de los puestos de descenso.

Por su parte, el último equipo en posiciones de 'playoffs' en entrar en liza será la UD Las Palmas. Los canarios, quintos, visitarán el Carlos Belmonte de Albacete para dar continuidad a las contundentes victorias conseguidas en las últimas dos jornadas --Cultural Leonesa (0-3) y Ceuta (4-0)-- ante un conjunto manchego que no gana en Liga desde el 31 de enero.

PARTIDOS JORNADA 30 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 13.

Mirandés - Cádiz20.30 horas.

Sábado 14.

Cultural Leonesa - Racing de Santander16.15 horas.

Real Valladolid - Leganés18.30 horas.

Real Zaragoza - Almería18.30 horas.

Ceuta - Deportivo de la Coruña21.00 horas.

Domingo 15.

Córdoba - Real Sociedad B14.00 horas.

Granada - Andorra16.15 horas.

Eibar - Burgos18.30 horas.

Málaga - Huesca18.30 horas.

Sporting - Castellón21.00 horas.

Lunes 16.

Albacete - Las Palmas20.30 horas.