La resaca colchonera de París pasa por Son Moix

El Atlético de Madrid recupera a Azpilicueta para su visita al Mallorca

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visitará este domingo (16.15 horas) al RCD Mallorca en la jornada 13 de LaLiga EA Sports, con la resaca entre los madrileños de su reciente y agónico triunfo ante el Paris Saint-Germain en la Champions League, pero con el propósito de no volver a las andadas en un torneo doméstico donde el liderato se encarece.

Ese primer lugar del FC Barcelona sigue a 10 puntos de distancia (33 vs 23) y entre medias permanece el Real Madrid (27 pts.), que tiene un partido pendiente por el aplazamiento de la pasada jornada en el Estadio de Mestalla. Cuando los merengues se pongan al día con ese duelo frente al Valencia CF, crecerá la temprana exigencia de la lucha por el título.

Un par de tropiezos en octubre hipotecó esa pelea del Atlético, pues Barça y Real Madrid apenas dan tregua. Por el camino en el último mes también encajaron los colchoneros dos duras derrotas en la Champions, contra Benfica (4-0) y Lille (1-3), lo cual había provocado en parte de su afición un clima de incertidumbre a las puertas de noviembre.

Tampoco ayudó que el Atlético hiciera la noche de Halloween un feo partido en la Copa del Rey MAPFRE contra la UE Vic, solventado por dos fogonazos de Julián Álvarez en los minutos finales para acceder a la segunda eliminatoria. Así que el inicio del penúltimo mes del año se antojaba clave para medir el enésimo proyecto de Diego Pablo Simeone.

Entonces su hijo Giuliano se echó el equipo a su espalda frente a la UD Las Palmas, impulsando una victoria que dio alas para afrontar la posterior y más importante cita en el Parque de los Príncipes. Ante un PSG incisivo pero con poca pólvora, los pupilos del 'Cholo' --incluido el 'Cholito'-- aguantaron como jabatos en defensa y al final sonrieron.

Ángel Correa marcó el 1-2 victorioso en el 93', último suspiro del alargue en un choque dominado por el equipo que entrena Luis Enrique Martínez. Esa "broma de mal gusto", como lo calificó el propio técnico asturiano en rueda de prensa, dio al Atlético tres puntos de quilates para avivar sus opciones de clasificación a la siguiente ronda europea.

Y las buenas noticias no pararon ahí en el cuadro rojiblanco, pues volverá el central César Azpilicueta para este compromiso en el Estadi Mallorca Son Moix. Recuperado de su lesión, podría entrar en los planes de Simeone o incluso integrar un once titular reconocible pero no fijo. En cambio, no estará Marcos Llorente pese a su mejoría palpable.

En esta era de muchos cambios y largas plantillas para un calendario repleto de partidos durante 11 meses, atrás quedó la idea del entrenador argentino de confiar en una quincena de jugadores. Ahora es Giuliano quien se ha unido a la retahíla de alternativas junto a Javi Galán, que combate con Reinildo Mandava y Roro Riquelme por la titularidad.

Hombres recurrentes como el portero Jan Oblak y los centrales Axel Witsel y Josema Giménez, así como el lateral derecho Nahuel Molina, apuntan a repetir presencia en tierras mallorquinas. En la medular, Pablo Barrios ha vuelto de su lesión en gran forma y Rodrigo de Paul parece acallar las críticas en compañía del capitán Koke Resurrección.

LA INCÓGNITA DE SORLOTH PARA EL ATAQUE TITULAR

Conor Gallagher también es muy del gusto del entrenador argentino y el faro de Antoine Griezmann es irrebatible, así que las dudas de mayor calado estarán en saber si Julián Álvarez o Alexander Sorloth cerrarán la puerta a un Correa al alza. En la lista de bajas, aún se mantienen el zaguero Robin Le Normand y el mediapunta Thomas Lemar.

Por parte mallorquinista, Jagoba Arrasate no dispondrá del delantero japonés Takuma Asano, ni del extremo derecho Valery Fernández ni del veterano guardameta Iván Cuéllar, aunque éste no estaba contando para el entrenador vizcaíno en una demarcación que se disputan Dominik Greif y Leo Román, sin titular claro en las últimas semanas de competición.

Con 18 puntos en su casillero y bastante cerca de puestos europeos, el conjunto bermellón solo ha ganado uno de sus tres últimos partidos, y fue por la mínima contra el Rayo Vallecano; un empate sin goles y dos derrotas es el resto del bagaje. Aun así, luce buena marcha a dos meses vista para que dispute las semifinales de la Supercopa de España.

Ir a ese torneo fue el premio por haber alcanzado la final copera del pasado curso, además de librarse de las traicioneras rondas iniciales de la Copa de esta temporada. Para Arrasate es una bendición que su plantel atesore menos carga en las piernas durante otoño, aunque confirmó en rueda de prensa que Toni Lato estará algunas semanas fuera por lesión.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

MALLORCA: Greif; Maffeo, Raíllo, Valjent, Mojica; Morlanes, Samú Costa; Navarro, Darder, Dani Rodríguez; y Muriqi.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Witsel, Giménez, Reinildo, Lino; Barrios, De Paul, Koke; Griezmann y Sorloth.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano).

--ESTADIO: Son Moix.

--HORA: 16.15/DAZN.