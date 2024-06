Reyes Bellver: "Las reformas de FIFA en el fútbol femenino son increíbles, van más allá de la regulación"

La abogada, asesora externa de FIFA, subraya que se hayan tomado "como ejemplo" medidas hechas en España y el papel de Emilio García



MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La abogada y experta en derecho deportivo Reyes Bellver califica de "increíbles" las reformas que ha llevado a cabo recientemente la FIFA, organismo del que es asesora externa, porque considera que "van más allá de la regulación del fútbol" y considera que en muchas de ellas se ha tomado "como ejemplo" el trabajo realizado en España y enfatiza el papel clave de Emilio García Silvero, director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento del organismo.

FIFA presentó a finales de mayo sus nuevas medidas relacionadas con la conciliación en torneos y ventanas internacionales, los ciclos menstruales o la figura de la madre no gestante, para proteger más a jugadoras y entrenadoras y reforzar la protección de su bienestar con una serie de cambios en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) que entraron en vigor el pasado 1 de junio.

"A mí me parecen increíbles las reformas porque van más allá de la regulación del fútbol. Estoy como asesora externa hace 4 años en FIFA en diferentes proyectos y uno de ellos ha sido las reformas para mejorar las condiciones laborales de las futbolistas que se actualizan verdaderamente a la realidad del fútbol femenino, a lo que necesitan porque también se han escuchado a las jugadoras", señaló Reyes Bellver en una entrevista a Europa Press.

La abogada recordó que asesora al sindicato FUTPRO, donde hay jugadoras como Irene Paredes, "madre no gestante", que están "bastante" protegidas por la normativa laboral en España. "Pero en FIFA son 211 federaciones y cada país tiene su realidad laboral. Hay que adaptar y escuchar a las futbolistas, pero intentando ver cómo puede esto impactar en cada país", aclaró.

Bellver usa su "acceso" a las futbolistas españolas para poder "escucharlas" y conocer estas situaciones que viven, y avisa de que "los clubes desconocen un poco qué hacer porque no hay muchos casos y no están preparados". "También vimos que las entrenadoras estaban fuera de esta reforma y también las hay que pueden ser madres, incluso también no gestantes como fue el caso de María Pry, y vimos que había una necesidad", remarcó.

La abogada incide en que las medidas de conciliación en los torneos internacionales es algo que "llevan demandando muchos años las futbolistas" y que en el pasado Mundial fue "una de las cosas que hizo bien la RFEF" y "es un caso un poco de éxito", pero que "es complicado ponerlas obligatorias porque no todas las federaciones quieren invertir dinero para cubrir gastos de familias", por lo que se han puesto en la mesa "de manera un poco opcional".

Otro de los temas tratados ha sido la baja por las menstruaciones dolorosas, que tienen "un impacto físico en las jugadores" y que "se tomó como ejemplo" a España porque "a nivel laboral es bastante diferente a otros países y muy innovador".

"FIFA está convencida de que tienen que adaptar el reglamento del estatuto del jugador porque estaba hecho exclusivamente para el masculino. Nace de FIFA, pero también es muy bueno y hay que publicitar un poco que el que lo está dirigiendo como director es Emilio García Silvero", resaltó Bellver.

Por ello, deben "ver cómo se van a adaptar" todas estas materias porque "son muy innovadoras y muy progresistas" y que en su opinión "nacen un poco de lo español". "Se toman como ejemplo cosas que se están haciendo en España para llevarlas a nivel internacional. Al final en FIFA se han mirado y tomado en cuenta ejemplos de nuestra liga porque también los he puesto sobre la mesa al formar parte de este comité de trabajo", advirtió.

"TODO VA MUY RÁPIDO PORQUE SE HIZO MUY LENTO ANTES"

La asesora de FUTPRO explica que gracias a este papel puede "hablar directamente" con las futbolistas y por ello ve clave que "los sindicatos formen parte de estas cosas" y que se pueda escuchar "a todas las partes". "En FIFA saben que es complicado de adaptar algunas cosas, como todo el tema de los planes de posparto, pero saben que no pueden tampoco decir que no porque son realidades y derechos. Al final es positivo que haya un poco de consenso", reconoció.

Sobre la aparente tardanza en adaptar esta reglamentación pese a ser realidades habituales en el fútbol femenino, Reyes Bellver cree que "está en la línea del camino de la profesionalización". "La normativa FIFA es para jugadores profesionales y estamos construyendo las ligas profesionales, mejorando en derechos para ellas. Y una de las cosas que hay que adaptar es la protección de sus derechos a nivel salarial, que no se les despida si se quedan embarazadas y que no pierdan salario si tienen un día de regla dolorosa o cualquier problema con el embarazo", resaltó.

"El club tiene que entender que si tiene jugadores y jugadoras profesionales, debe tener un 'staff' profesional también. La profesionalización ha llegado casi antes de ayer y todo va muy rápido ahora porque se hizo muy lento antes. Y en el reglamento de FIFA no había ese enfoque de género y faltaba la protección específica de la mujer", agregó la abogada.

Bellver insiste en que "se van haciendo cambios muy importantes", pero que "todo no se puede hacer de golpe" por la mencionada adaptación a tantas federaciones. "En España tenemos esto como mucho más ya adaptado a la realidad y con unos derechos, y están más protegidas. Vamos siempre detrás, pero lo importante es ir", puntualizó.

Otro de los problemas es que el interlocutor con FIFA a nivel sindical es FIFPRO, el sindicato internacional al que no está asociado FUTPRO, el mayoritario de fútbol femenino en España, porque ya está AFE. "Podrían convivir los dos, pero no está preparada su reglamentación para aceptar esto. Se está trabajando a ver si lo adapta porque nos dificulta de cara a ese diálogo porque FIFPRO es el organismo internacional que tiene voz en FIFA", manifestó.

"A FIFA LE INTERESAN TODOS LOS PUNTOS DE VISTA, NO SÓLO DE FIFPRO"

Por eso su papel de enlace entre el ente rector del fútbol mundial y las futbolistas españolas afiliadas a FUTPRO fue clave al poder "escucharlas" y trasladar sus demandas. "Pero si no, es verdad que se hubiese quedado quizás un poco cojo, porque al no estar en FUTPRO, a lo mejor no hubiesen llegado tanto las necesidades concretas de ellas", argumentó.

"Es algo que se tiene que resolver porque no podemos dejar a jugadoras que tengan un lugar donde puedan expresar su voz y a FIFA le interesa escuchar todos los puntos de vista, no sólo los que estén afiliados a FIFPRO", sostuvo la abogada, que deja clara que temas como el de ciclo menstrual o de la madre no gestante "no nacen de FIFPRO, nacen mucho más de FUTPRO".

Reyes Bellver no oculta que el sindicato que preside Amanda Gutiérrez "está teniendo un impacto no sólo nacional" y que podría servir para ayudar a construir un asociación femenina a nivel internacional. "No es forzar nada, es que si verdaderamente las jugadoras demandan un trato especializado es porque el camino y las necesidades son diferentes. No pasa nada porque haya organismos dedicados a las especificidades, necesitamos a gente experta en esto y que se les escuche a ellas", expresó.

"Se está como globalizando bastante y creo que puede ser una tendencia, puede llegar a que se organice más y que haya más sindicatos así y lo vería como algo natural e incluso positivo porque puede ayudarlas a que su voz esté representada, porque ahora mismo no lo está, y entonces nunca van a tener la oportunidad de escuchar las necesidades de todas", sentenció.