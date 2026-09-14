La RFAF pide que Andalucía sea "el epicentro" del Mundial 2030 y ultima una comisión de organización

Archivo - Estadio de La Cartuja - Francisco J. Olmo / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) ha defendido que Andalucía sea "el epicentro" del Mundial de fútbol de la FIFA 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos, como "lugar estratégico", y ha anunciado que su presidente, Pedro Curtido, está preparando una comisión de organización.

"La RFAF defiende que Andalucía deber ser el epicentro de la Copa Mundial de la FIFA 2030, como lugar estratégico, con capacidad de organización de grandes eventos y espacio de convivencia, cultura, gastronomía, capacidad hotelera, conexiones aéreas y buen clima en España", señaló el organismo federativo este lunes en un comunicado.

Además, anunció que su presidente, Pedro Curtido, está ultimando la composición de la comisión andaluza del Mundial, que contará con la participación de personalidades, entidades e instituciones implicadas, para facilitar trabajar "de manera conjunta en aspectos de interés que integren la oferta complementaria del mayor evento futbolístico del mundo".

"Andalucía se encuentra en un estratégico entre España, Portugal y Marruecos, desde el punto de vista de conexiones, por su clima, su capacidad hotelera, su cultura y hospitalidad. Contamos con La Cartuja como sede y trabajamos para que otras subsedes sean el lugar elegido por federaciones internacionales como su campamento base. Un evento de la magnitud del Mundial de fútbol debe repercutir en todas las provincias andaluzas y por eso apostamos", indicó Curtido.

Por otra parte, explicó que Andalucía se siente orgullosa de los tres andaluces campeones del mundo en 2026, Fabián Ruiz, Gavi y Álex Baena, "grandes embajadores" de la tierra y que han puesto en valor "el talento andaluz".

"La RFAF se congratula de la apuesta que administraciones como la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Sevilla han hecho para que Sevilla se convierta en sede del Mundial 2030, lo que conllevará que otras subsedes también pongan en valor el evento desde diversos aspectos de interés", continuó, defendiendo "el trabajo coordinado y decidido entre todas las instituciones".