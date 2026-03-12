La RFEF celebra en Zaragoza el Congreso que impulsará la modernización del fútbol español

Archivo - Logo de la RFEF. - RFEF - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) celebrará en el Palacio de Congresos de Zaragoza el Congreso Nacional Foro 26, un encuentro en el que estarán representados todas las federaciones de ámbito autonómico, y por tanto, más de un millón de personas federadas, para proponer mejoras en materia de fútbol formativo, fútbol femenino y fútbol sala que permitan modernizar el fútbol español.

La sesión inaugural está prevista para el sábado a las 10.00 horas, con la participación del presidente de la RFEF, Rafael Louzán; la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba, entre otras autoridades.

Previamente, el viernes, se realizará una jornada de trabajo, en lo que se considera un espacio para el diálogo y la participación abierta de todo el fútbol federado español.

Foro 26 supone la estación de llegada de un largo proceso deliberativo para la mejora y modernización en el desarrollo de las competiciones de fútbol formativo, fútbol femenino y fútbol sala, cuyos delegados llevan meses estudiando diferentes propuestas encaminadas al perfeccionamiento de sus torneos que serán sometidas a votación en Zaragoza.

Un congreso que contará con 19 delegaciones coincidentes con cada una de las federaciones de ámbito autonómico, además de instituciones como LaLiga, Liga F, Comité Nacional de Entrenadores, Comité Técnico de Árbitros, así como el Comité Nacional de Fútbol Sala se darán cita desde este viernes en la capital aragonesa en representación de más de un millón de personas relacionadas con el fútbol: futbolistas, entrenadores, técnicos o árbitros que practican deporte a nivel aficionado y cuya realidad supone el 90% de la actividad federativa a través de 60.000 equipos en toda España.

Una vez superadas en los meses precedentes las dos primeras fases del congreso, Foro 26 desemboca en Zaragoza como punto de encuentro para plasmar las ideas recogidas a través de tres ponencias: una destinada al fútbol formativo masculino con especial énfasis en las categorías juveniles, otra de fútbol femenino y una tercera enfocada en las competiciones nacionales de fútbol sala.

Asuntos como la estructura de los torneos, la composición de grupos, denominación de las diferentes categorías, reformas en los campeonatos nacionales de selecciones autonómicas o las modificaciones reglamentarias, entre muchas otras, ocuparán los debates sectoriales antes de exponerse durante la definitiva jornada del sábado en la que el fútbol español, unido en su diversidad, abrirá así una alentadora ventana al futuro.