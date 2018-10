Roberto Martínez: "Courtois está preparado para el Real Madrid, pero Keylor es un portero contrastado"

Publicado 25/09/2018 21:00:29 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de Bélgica, el español Roberto Martínez, dejó claro que el portero Thibaut Courtois, "el mejor del mundo", está "preparado para el proyecto del Real Madrid", pero que tiene que pelear por el puesto en el conjunto madridista con un guardameta "contrastado y que ha hecho grandes temporadas" como Keylor Navas.

"Keylor Navas es jugador contrastado y que ha hecho grandes temporadas con el Real Madrid y Courtois viene de ser de forma incontestable el mejor del mundo, está en una gran edad y preparado para el proyecto del Real Madrid, pero ambos deben luchar por su puesto y ser el entrenador el que sepa manejar las dos opciones", subrayó Martínez tras acudir este martes a una de las mesas de 'World Football Summit' en Madrid.

Para el catalán, "el tema de ser titular indiscutible es un tema de percepción". "Para mí es indiscutible, pero creo que se está sacando de lugar la situación. El Real Madrid siempre ha tenido jugadores con gran competitividad y que siempre deben dar el máximo nivel para poder jugar. La valoración vendrá a final de temporada", advirtió.

Sobre otro futbolista belga, Eden Hazard, que sonó con fuerza para recalar en las filas madridistas, el técnico recordó que "está en el mejor momento de su carrera" y que "triunfaría en cualquier liga del mundo y en cualquier equipo del mundo".

Martínez apuntó que el futbolista del Chelsea "depende de su talento individual" y que tiene como aval el haber ganado ya dos Premier, "la liga más física de Europa". "A veces nos precipitamos sobre posibles llegadas pensando en los intereses del comprador, pero en la Premier quien tiene la decisión es el que tiene al jugador y fue acertado para el Chelsea mantenerle", añadió el seleccionador de Bélgica, que resaltó que el mediapunta esté a un "nivel fantástico" con la llegada de Maurizio Sarri al club londinense.

También se refirió a Luis Enrique Martínez, su homólogo en el combinado español. "Ha jugado dos partidos con grandes rivales que venían de una gran trayectoria en el Mundial y para mí no ha sido ninguna sorpresa y hemos visto la mejor versión de esta selección española", comentó.

"Ha llegado en su mejor momento como entrenador para ir al fútbol internacional. Cuando empecé (con Bélgica), me di cuenta que ser seleccionador no debería ser al final, que no tienes el dinamismo para llevar a los jugadores que tienen una forma de trabajo en clubes en el día a día, ni al principio cuando no hay experiencia. Luis Enrique lo ha ganado todo a nivel de clubes, ha estado en el extranjero y ha traído dinamismo con forma de juego y trabajo y traerá éxito a la selección", aseveró.

En este sentido, descartó que fuese contactado para el puesto del asturiano tras su gran actuación en el Mundial con los 'Diablos Rojos', que terminaron terceros. "Estamos haciendo un trabajo muy bonito que va mas allá de la selección que vemos y que es desarrollar una nueva generación que va a jugar en la selección. Mi compromiso era total y amplié mi contrato antes del Mundial y hasta la Eurocopa de 2020", advirtió.

Finalmente, Roberto Martínez se refirió al premio 'The Best'. El catalán reconoció que se siente "incómodo" cuando tiene que participar en votaciones de este tipo y que los premios individuales "representando algo que ha hecho el equipo".

Sin embargo, defendió su voto al ganador, "el croata Luka Modric, basándose "en el Mundial" y en ver cómo "una nación de cuatro millones que puede llegar a la final del Mundial jugando un fútbol tan espectacular", aunque lamentó no haber visto "más arriba" en las votaciones a "Lukaku, Hazard o De Bruyne" y aclaró que le parecería "un poco falso" haber hecho "una votación más real" destinando sus votos a ellos.