Rocha: "Hay una intención política de intervenir en una federación pacificada"

"Es el mundo al revés: me acusan de excederme por tomar decisiones que el CSD pidió; nos estamos jugando organizar el Mundial"



MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, afirmó que existe una "intención política de intervenir" una federación "pacificada" e inmersa en la Eurocopa de Alemania y en la presentación del dossier del Mundial de 2030, en alusión a su posible inhabilitación por 6 años propuesta por el TAD.

En una entrevista a 'El Periódico de Extremadura' que recoge Europa Press, Pedro Rocha calificó la propuesta de inhabilitación del TAD como "el mundo al revés". "Me acusan de excederme en mis funciones por tomar decisiones que el mismo Consejo Superior de Deportes pidió, como la rescisión del contrato del anterior secretario general, con la que el interesado, además, estuvo de acuerdo. O de que la federación se personara en la causa que investiga el juzgado de Majadahonda, cuando era un clamor y una obligación para esta casa perseguir cualquier presunta corrupción. También por rescindir el contrato con el comisionado externo [CG Legal], poco después de que su responsable [Tomás González Cueto] fuera detenido. Todo el mundo, opinión pública incluida, demandaba estas medidas. Lo contrario hubiera sido un escándalo", dijo.

Al margen de que no se esperaba este fallo del TAD, Rocha criticó la 'oportunidad'. "Estamos en una Eurocopa, con España jugando y ganando. ¿En qué cabeza cabe montar este lío ahora? Tenemos que presentar en unos días el dossier de la candidatura del Mundial 2030 a FIFA, que ya ha dicho que no va a permitir injerencias gubernamentales en las federaciones. Nos estamos jugando organizar el Mundial 2030", advirtió.

En este sentido, el presidente de la RFEF señaló que volvería "una y mil veces" a tomar las mismas decisiones para "proteger" al organismo de las conductas presuntamente delictivas que se están juzgando. "Y porque estoy convencido de ello, de mi honestidad y de la importancia de este momento para el fútbol español, donde nos jugamos un Mundial y en medio de una Euro, le digo que no se me ha pasado por la cabeza esa opción. Mis decisiones han ido precisamente buscando frenar conductas inapropiadas y, desde luego dar carpetazo a una etapa del fútbol español que no es precisamente ejemplarizante. Luchar contra la corrupción no puede ser penalizado", manifestó.

No obstante, declaró estar tranquilo porque, para él, el fútbol español está "pacificado", España está clasificada para los octavos de final de la Eurocopa, va a organizar un Mundial y disputar en algo más de un mes los Juegos Olímpicos de París. "¿De verdad que hay motivos para volver al caos y destrozar todo esto? Es insólito y espero que impere el sentido común", deseó.

A su juicio, en la vida debe actuarse con honestidad e integridad y respetar las normas y las leyes. "No sé qué intereses hay detrás de este expediente, cuyos argumentos no responden ni al sentido común, ni a la ley, sino más bien a una intención política de intervenir en una federación que está pacificada, estabilizada e inmersa en una Eurocopa y en la organización de un Mundial", subrayó.

Acerca de cómo se sintió el pasado jueves en el palco del Arena de Gerserkinchen junto a Felipe VI en el encuentro de la segunda jornada de la fase de grupos de la EURO contra Italia, indicó que el Rey es una persona "entrañable".

"Bajamos al vestuario a ver a los jugadores. Estaba muy emocionado. Continuamente me estuvo preguntado por ellos. Disfrutó muchísimo con el juego de España, como creo que hicimos todos los españoles", añadió.

Sobre su pronóstico en el campeonato continental, Rocha declaró que España llegará hasta "donde nos dejen". "Pero vamos a por la cuarta Eurocopa. Así lo deseamos, pero siempre respetando mucho a los contrarios", reseñó.