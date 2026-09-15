Rodríguez Uribes: "El Estado tiene la obligación de promocionar y fomentar los valores del fútbol femenino"

Archivo - El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Jose Manuel Rodriguez Uribes, en la recepción a los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, aseguró que el Estado tiene "la obligación de promocionar y fomentar los valores" del fútbol femenino, y también destacó la inclusión de cuatro partidos de la Liga F en la Quiniela como un "corolario del reconocimiento y la igualdad".

"La profesionalización del fútbol femenino es una apuesta muy fuerte por parte del Gobierno de España y el CSD. En estos cuatro o cinco años, de la mano de la Liga F con Beatriz -Álvarez, presidenta de la Liga F-, hemos apostado por el fútbol femenino y por su profesionalización para que los clubes hagan un esfuerzo para que la Liga F sea extraordinaria, como ya empieza a ser", subrayó Rodríguez Uribes ante los medios en la presentación de la temporada 2026-27 de la Liga F Moeve en Madrid.

Una profesionalización que tiene "dimensiones positivas" en las "audiencias de las televisiones y estadios", aunque también en otras dimensiones "intangibles como la educación y valores". "Cuando vamos a ver un partido de la Liga F o de la selección española femenina y vemos a un niño, no solo a las niñas, con una camiseta de Alexia o de cualquiera de las jugadoras de la selección, es algo revolucionario. Esos niños van a tener una visión de la sociedad, de las relaciones humanas, con las chicas, muy distinta al pasado", evidenció.

Además, Rodríguez Uribes hizo hincapié en la inversión del CSD de 20 millones para la Liga F y 18 millones para los clubes, con el objetivo de ayudar al fútbol femenino "a ser más fuerte". "Hoy tenemos una selección española que se nutre de la Liga F, y que es campeona del mundo, y por tanto tenemos que seguir por razones de justicia, de valores y también porque es un espectáculo", subrayó.

En este sentido, el presidente del CSD recordó que cuando se empezó a invertir en fútbol femenino se encontró muchas resistencias que pensaban que era algo forzado. "El tiempo en estos cuatro años nos ha dado la razón. Cada vez el fútbol femenino es más fuerte y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando juntos apoyando a nuestras futbolistas", resaltó.

Así, otras de las medidas para apoyar al fútbol femenino es la conciliación de la maternidad con la práctica de este deporte. "Hemos duplicado las ayudas para que las futbolistas y las deportistas en general que quieran ser madres puedan tomar esa decisión y puedan conciliar y practicar el deporte y a la vez poder elegir. Y creo que esa posibilidad de elegir también es revolucionaria", especificó.

Otra prueba es la medida tomada por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en facilitar la congelación de óvulos. "Creo que eso está en la filosofía de construir los derechos. La profesionalización de la Liga F tiene que ver con construir esos derechos y avanzar hacia una igualdad mayor y al reconocimiento de todos esos derechos que las futbolistas merecen", apuntó.

Por ello, Rodríguez Uribes afirmó que deben seguir trabajando juntos con las federaciones y Liga F. "Hay unos valores detrás que tienen que ver con una sociedad más justa, con la igualdad, el reconocimiento, y eso también es una obligación del Estado, del gobierno de España, de los poderes públicos, por supuesto de la mano de las empresas, de los patrocinadores, y lo he presentado así", subrayó.

"Esa suma, esa alianza, esas sinergias son muy positivas, y debemos seguir juntos. El Estado tiene la obligación de promocionar, de favorecer y de fomentar los valores del fútbol femenino", continuó. "El empujón fuerte se ha hecho en estos años y ahora hay que mantener la estructura y seguir avanzando, porque cada vez el fútbol femenino se ve más y hay más seguidores y seguidoras. Ahora las niñas quieren ser, además de profesoras, futbolistas. Esto en mi generación hubiera sido impensable" señaló.

"LA QUINIELA ES EL COROLARIO DEL RECONOCIMIENTO Y LA IGUALDAD"

Además, una de las novedades para esta temporada 2026-27 es la aparición de cuatro partido de Liga F en la Quiniela. "La Quiniela es el corolario de todo esto, el reconocimiento y la igualdad, pero también es una manera de financiación a través de Loterías y, por tanto, una forma de garantizar recursos para la Liga F y para el fútbol femenino", explicó el presidente del Consejo Superior de Deportes.

Y es que para Rodríguez Uribes esta nueva medida tiene una "doble dimensión". "El valor simbólico de la igualdad y la posibilidad de aportar recursos de manera estable a la Liga femenina y al fútbol femenino", destacó.

Por último, no se pronunció sobre la futura ganadora del Balón de Oro femenino 2026, para el que se encuentran nominadas las españolas Alexia Putellas, Clàudia Pina, Patri Guijarro, Cata Coll, Mapi León y Mariona Caldentey. "Tengo algunas jugadoras que me parecen extraordinarias, son excelentes, pero que no me corresponde y no me meto ahí", zanjó Rodríguez Uribes.