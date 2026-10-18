Rubén Albés termina como entrenador del Leganés

Rubén Albés, CD Leganés - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CD Leganés anunció este domingo la destitución del técnico Rubén Albés después de diez jornadas de LaLiga Hypermotion, y una mala racha de cuatro derrotas seguidas.

"Rubén Albés no continuará en el banquillo del C.D. Leganés. La entidad blanquiazul ha decidido la no continuidad del preparador gallego, llegado este pasado verano a la disciplina pepinera", anunció el equipo madrileño.

Albés, ex del Albacete o Sporting de Gijón, llegó al sur de Madrid este pasado verano, pero el mal inicio de temporada le costó su puesto tras apenas diez partidos, en los que cosechó tres victorias y dos empate, con el 'Lega' tres puntos por encima de la zona de descenso.