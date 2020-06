Rubi: "Me sabe mal cómo ha sido la situación del primer gol"

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis Balompié, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', lamentó la derrota en el derbi andaluz (2-0) frente al Sevilla, en el primer partido oficial de LaLiga Santander tras el parón por la COVID-19, y aseguró que le sabe "mal" cómo se ha producido el primer gol de los locales, que llegó tras una "jugada mini" que terminó en penalti.

"El Sevilla es un rival muy duro, ha sido un partido muy físico y creo que hemos aguantado bien la primera parte. Hemos hecho lo más difícil, supimos adaptarnos y me sabe mal cómo ha sido la situación del primer gol, aunque en el contexto general han estado mejor que nosotros", reconoció Rubi en declaraciones a Movistar +.

"Ofensivamente hemos estado en zonas de poco riesgo, pero hemos estado poco tiempo en su campo. Ellos lo tenían muy trabajado y quizá no hemos estado finos en la zona final. Se nos quedaba el balón atrás, siempre nos pasaba alguna cosa...", indicó el técnico verdiblanco.

Además, Rubi subrayó la importancia del cansancio y de haber podido utilizar los cinco cambios. "Los jugadores terminarán muy fatigados, sobre todo los que empiezan y acaban los partidos. Y será un tema de mentalidad, la cabeza tiene que estar fuerte porque la situación es más dura de lo habitual", afirmó.

Por otro lado, Rubi explicó que intentó convencer a Mateu Lahoz para que revisases la jugada en el VAR, pero el árbitro no lo consideró oportuno. "Desde el campo he intentado que lo volviese a ver, era una jugada mini, si es que realmente ha habido este pequeño contacto, era un gol muy importante. Sabíamos que quién marcara primero tendría mucho ganado. (Mateu) no ha querido revistarlo y lo tengo que respetar", concluyó.