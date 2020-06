Bartra: "No veo penalti por ningún lado"

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Betis Marc Bartra aseguró que no vio "penalti por ningún lado" al ser preguntado por la acción que supuso el primer gol del Sevilla en el derbi andaluz, el primer partido en LaLiga española tras el parón por el coronavirus, y dijo que ese gol de Ocampos "decidió todo".

"Estaba siendo un partido parejo, han tenido algunas ocasiones, pero han marcado en una jugada dudosa. Al final pita penalti, pero no lo veo por ningún lado. Luego llega el segundo de estrategia y nos deja jodidos. Sabemos la importancia que tenía este partido para nosotros, pero este año no nos ayuda lo que está fuera de nuestro control", dijo a Movistar.

Bartra relató cómo fue la acción del penalti que señaló Mateu Lahoz. "Tengo la posición ganada arriba, salté antes que De Jong y él se encuentra con mis brazos. Yo no puedo desaparecer y es increíble cuando lo pita. Nadie del equipo contrario ha protestado y de repente, penalti. El fútbol es un deporte de contacto y eso te decide todo", indicó.

"Al final, los detalles cuentan mucho, sabemos que tenemos que corregir muchas cosas, pero estas decisiones tampoco ayudan", añadió Bartra, que también fue autocrítico. "Con balón tuvimos que haber sido más protagonistas. No nos acompañó estar poco frescos a nivel mental y asociarnos. El campo estaba muy lento... tenemos que hacer autocrítica, la haremos dentro porque tenemos que seguir. Queda mucho", sentenció.

JOAQUÍN: "EL SEVILLA ES JUSTO VENCEDOR"

Por su parte, el capitán bético Joaquín Sánchez lamentó la derrota y dijo sentirse "como cuando se pierde un derbi, jodido" pese a ser "un partido diferente" por jugar sin aficionados. "Es una derrota dolorosa, el Sevilla ha sido justo vencedor y a nosotros no nos queda otra que pensar en el próximo lunes, revertir la situación y seguir peleando", afirmó.

"Hemos tenido muchas cosas buenas durante toda la temporada, pero también nos han faltado otras. Estábamos en un buen momento, no tanto por resultados, pero sí por fútbol. Ganamos al Real Madrid antes del confinamiento, con buena dinámica, pero se paró todo desgraciadamente. Visto lo visto, no nos ha venido bien. El eterno rival siempre nunca deja escepar nada", comentó.

Preguntado por el penalti, Joaquín dijo que "depende del criterio". "Algunos nos pitan y otros no, pero no lo veo bien, es una acción de área como hay muchísimas y ese criterio nos ha perjudicado. No hemos sabido aprovechar nuestras ocasiones, que han sido pocas claras, y en el tramo final hemos apretado para conseguir el gol que nos metiera en el partido, pero no lo logramos", espetó.

"Sé que es difícil para nuestros aficionados porque es el partido más importante del año independientemente de que queden dies partidos por delante. Era importante arrancar con buen pie y ahora mismo lo sentimos mucho por nuestra gente. Es difícil buscar palabras que puedan tranquilizar y buscar alguna excusa. Hay que pasar página y pensar en el Granada para ganar", finalizó.