Samu Lino: "En el Atlético la gente hace que te sientas querido, hay mucho amor por el club"

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El atacante brasileño del Atlético de Madrid Samu Lino explicó que el Atlético de Madrid es un club en el que "se nota" que hay "mucho sentimiento y amor", porque los aficionados "aman" al club y les gusta "apoyar" en los partidos, y que eso hace que los jugadores se sientan queridos.

"Puedes jugar cinco años en un club y no sentir nada, pero hay clubes diferentes, como el Atlético. Aquí, en un año o seis meses, la gente hace que te sientas querido, se nota que hay mucho sentimiento y amor por el club", afirmó el brasileño en declaraciones publicadas en la web del Atlético tras ser elegido el jugador 'Cinco Estrellas de la temporada', premio patrocinado por Mahou.

Lino comentó que el apoyo e la afición es un motivo de "mucho orgullo" para ser jugador del Atlético de Madrid, y confesó estar "muy contento" por haber sido designado mejor jugador de la temporada por la afición, ya que es una plantilla "muy fuerte" y que cuenta con "grandes jugadores".

"Espero hacer mucho más dentro de este club. En defensa es donde tenía más dificultad, por eso, cuando empezamos, yo intentaba ayudar haciendo caso a los consejos que me daban. Esto me dio confianza, también me ayudaban mucho, me enseñaban muchos vídeos, y eso me ayudó a hacer fácil las cosas", afirmó el carrilero.

Sobre el Atlético de Madrid, Lino confesó que hay clubes que parecen "una familia". "El Atleti es corazón. Es un club que te acoge bien, te sientes querido, y es difícil cuando juegas un partido importantísimo no emocionarte. Seguro que a todo jugador que ha jugado aquí le ha pasado", zanjó.